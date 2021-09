Rost hält HSV-Abstieg in die 3. Liga für möglich

HANNO BODE via www.imago-images.de

Frank Rost spielte sowohl für Werder als auch für den HSV

Sportlich gesehen haben sich Werder Bremen und der Hamburger SV vor ihrem ersten Aufeinandertreffen überhaupt in der 2. Bundesliga am Wochenende in Stellung gebracht. Mit zwei Siegen verbesserten sich die Nord-Klubs auf Platz drei und neun der Tabelle, bevor es am kommenden Samstag (ab 20:30 Uhr) zum Duell der einstigen Bundesliga-Größen kommt.

Trotz des jüngsten Last-Minute-Siegs gegen den SV Sandhausen ist die Sorge groß beim HSV, dass es auch in der vierten Saison nacheinander im Fußball-Unterhaus nichts wird mit der lang ersehnten Rückkehr in die Erstklassigkeit.

Beim ehemaligen HSV-Torhüter Frank Rost schwingt sogar immer noch die Angst mit, dass das Tabellenmittelfeld der zweiten Liga noch immer nicht das Ende der Fahnenstange sein könnte. "Es wird verdammt schwer, da wieder rauszukommen. Vielleicht geht es irgendwann auch noch eine Etage tiefer, ich würde es nicht ausschließen", hält der 47-Jährige im Gespräch mit dem "kicker" selbst einen Absturz in die 3. Liga nicht mehr für unmöglich.

"Wir haben das in Kaiserslautern erlebt, und es gibt Parallelen: Das Stadiongrundstück gehört inzwischen der Stadt, das nächste Millionenminus wurde trotzdem gemacht. Das geht, gerade bei der schlechteren Einnahmesituation in der 2. Liga, ja nicht ewig so weiter", ergänzte Rost, der zwischen 2007 und 2011 beim HSV unter Vertrag stand und mit den Rothosen sogar noch in der Europa League spielte.

Um sportlich wieder nachhaltigen Erfolg zum einstigen Bundeslig-Dino zu bekommen sei es laut Ex-Torwart Rost elementar wichtig, "eine stabile Achse zu bilden mit Spielern, die nicht vorbelastet, die nicht abgestiegen sind."

Der HSV habe "lange und nicht selten ablösefreie Spieler von Absteigern verpflichtet oder wieder auf eigene Spieler gesetzt, die zuvor schon aussortiert waren. Die sind nicht unvorbelastet, aber genau das benötigt eine Mannschaft".

Werder-Legende Frings sieht viele Parallelen zum HSV

Viele Parallelen zur Situation beim Erzrivalen von der Elbe sieht Ex-Nationalspieler Torsten Frings, der einst mit Werder Bremen große Erfolge feierte und 2008 sogar im Finale der Europa League stand (1:2 n.V. gegen Shakhtar Donezk).

"Ich glaube bis heute, dass einige im Verein nicht kapiert haben, wo man mittlerweile steht. Wenn ich die Mitgliederversammlung als Beispiel nehme, dann ist mir da immer noch eine zu gute Stimmung. Dabei wird es von Jahr zu Jahr schlechter", meinte der 44-Jährige im "kicker" über den eklatanten Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit an der Weser.

In Bremen müsse laut Frings "normalerweise alles auf null gestellt und komplett neu angefangen" werden. "Aber da fehlt meistens der Mut zu. Weil jeder alles dafür tut, selbst im Amt zu bleiben. Das ist ziemlich ähnlich zu dem, was Frank über den HSV gesagt hat. Da mache ich mir schon ein paar Sorgen", so der Vizeweltmeister von 2002, der in seiner Karriere über 400 Bundesligaspiele für Werder Bremen, den BVB und den FC Bayern bestritt.