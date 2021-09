Doppelpack für Besiktas: Batshuayi bereit für BVB-Duell

Tolga Adanali via www.imago-images.de

Michy Batshuayi fordert den BVB

Besiktas hat die Generalprobe für das Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund gemeistert. Beim ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen Malatyaspor stand besonders ein Spieler im Fokus: Ex-BVB-Profi Michy Batshuayi.

Wenn Besiktas am Mittwochabend (18:45 Uhr) Borussia Dortmund empfängt, dürften die Hoffnungen vieler türkischen Fans auf Michy Batshuayi ruhen. Der 27-Jährige steht weiterhin beim FC Chelsea unter Vertrag. Doch in London ist Batshuayi längst nur noch ein Ladenhüter, weshalb der Belgier in den vergangenen Jahren immer wieder ausgeliehen wurde.

Dabei zog es Batshuayi unter anderem auch zum BVB, wo der Angreifer in der Rückrunde der Saison 2017/2018 seine Fußballschuhe schnürte. Zwar erzielte der Mittelstürmer in 14 Pflichtspielen neun Tore, für eine Festanstellung reichten seine Leistungen dennoch nicht.

Nach seinem Abschied aus Dortmund lief Batshuayi noch für den FC Valencia sowie Crystal Palace auf. Jedoch wurde der 36-fache Nationalspieler in Spanien und England ebenfalls nicht sesshaft. Aufgrund dessen wechselte er im Sommer auf Leihbasis zu Besiktas.

Beim amtierenden türkischen Meister soll der ehemalige BVB-Profi Vincent Aboubakar ersetzen, der sein Geld nach einer starken Vorsaison (16 Tore) mittlerweile in Saudi-Arabien verdient. Dass Batshuayi trotz seiner sportlich schwierigen Vorjahre immer noch Torjägerqualitäten besitzt, stellte der gebürtige Brüsseler am vergangenen Samstag unter Beweis.

Batshuayi schießt sich für den BVB warm

Im Heimspiel gegen Malatyaspor brachte Batshuayi sein Team bereits in der siebten Minute durch einen platzierten Rechtsschuss aus kurzer Distanz auf die Siegerstraße. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Batshuayi mit seinem Treffer (52.) zum 3:0 für die frühe Vorentscheidung.

"Wir haben neue Spieler, die sich sofort akklimatisiert haben. Das ist nicht selbstverständlich", lobte Besiktas-Trainer Sergen Yalcin den Belgier für seine ersten Tore im neuen Dress.

Bereits am Mittwoch kann sich Batshuayi erneut ins Rampenlicht spielen, dann trifft der Angreifer mit dem Istanbuler Traditionsklub ausgerechnet auf den BVB.