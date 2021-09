Champions League startet mit "Super-Ligisten"

motivio via www.imago-images.de

Der Europapokal startet in dieser Woche wie geplant

Wenn das Premiumprodukt der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Dienstag wieder an den Start gebracht wird, hält Aleksander Ceferin die Gruppen D, E und H für überbesetzt. Schließlich tummeln sich dort Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin. Warum genau die drei verbliebenen "Super-Ligisten" in der Champions League starten, ist selbst dem UEFA-Präsidenten ein Rätsel.

"Ich finde es lustig, dass sie gehen wollen und sich gleichzeitig für die neue Saison angemeldet haben. Die können doch nicht in unserem Wettbewerb spielen und dann noch ihren eigenen hochziehen" sagte Ceferin zuletzt dem "Spiegel" - und gab den Klubchefs der "Unbelehrbaren" kräftig eine mit: "Es macht mir überhaupt nichts aus, wenn die sich abspalten. Diese Typen haben versucht, den Fußball zu töten. Manche Klubs haben einfach inkompetente Chefs."

Tatsächlich sprach es nicht unbedingt für die Kompetenz der zwölf Bosse, als sie mit ihren Vereinen aus England, Spanien und Italien ohne Gespür für die Gemengelage Mitte April die Super League als Gegenentwurf zur Königsklasse gegründet haben.

Nach massiven Protesten von vielen Seiten war das Projekt nach nicht einmal zwei Tagen gescheitert. Neun Klubs zogen zurück. Nur Real, Barca und Juve halten weiter an dem Vorhaben fest - mit Vehemenz.

Bayern-Boss glaubt (noch) nicht an einer Super League

"Das Super-League-Projekt lebt. Die drei Vereine werden alle Ziele erreichen. Die UEFA kann sie nicht aufhalten", sagte Barcelonas Präsident Joan Laporta in der vergangenen Woche. Auch Reals Boss Florentino Pérez zeigte sich "weiterhin zuversichtlich, dass ein Projekt erfolgreich sein wird, welches den Gesetzen der EU entspricht. Unser Ziel ist es, das Projekt Super League konstruktiv und kooperativ weiterzuentwickeln."

Zu diesem Zweck sollen sich Pérez und Turins Klubchef Andrea Agnelli zuletzt sogar mit einer Lobbyagentur zusammengetan haben. Das dies in absehbarer Zeit zum Erfolg führt, glaubt Präsident Herbert Hainer vom deutschen Rekordmeister Bayern München allerdings nicht. "Kurzfristig wird die Super League nicht kommen", sagte Hainer: "Dafür war der Aufschlag zu hart."

Situation bleibt weiter angespannt

Zudem sind die drei Rebellen weitgehend isoliert. Denn während die anderen neun Vereine (Manchester City, Manchester United, FC Liverpool, FC Chelsea, FC Arsenal, Tottenham Hotspur, AC Mailand, Inter Mailand und Atlético Madrid) nach millionenschweren Strafzahlungen reumütig in den Kreis der Europäischen Klubvereinigung ECA zurückgekehrt sind, bleiben Real, Barca und Juve dort weiter außen vor.

Diese Spaltung zeigt aber auch, dass die Zukunft des europäischen Klubfußballs völlig offen ist. Weder die reformierte Champions League, die ab 2024 auf 36 Teilnehmer aufgestockt und im Liga-System nach dem so sogenannten "Schweizer Modell" gespielt wird, noch die Einführung der Conference League als drittem Wettbewerb dürfte die Lage beruhigen.

Europäischer Fußball "nicht fair"?

Zu groß sind die finanziellen Unterschiede zwischen den Vereinen. "Nach meinem Verständnis und mit dem Sportsgeist eines Amerikaners ist der europäische Fußball daher nicht fair", äußerte Trainer Jesse Marsch von Vizemeister RB Leipzig am Montag im "kicker".

Auch deshalb will Ceferin das weitgehend wirkungslose Financial Fair Play (FFP) bis "Ende des Jahres, spätestens bis zum Ende der laufenden Saison" reformieren. Dem UEFA-Boss schwebt eine Luxussteuer für Klubs vor, die mit ihren Ausgaben eine vorher festgelegte Grenze überschreiten.

Wo diese Grenze liegen soll und was gerade die von Investoren aus dem Nahen Osten alimentierten Klubs davon halten, ist aber fraglich - wie so vieles derzeit im kontinentalen Klubfußball.