Asamoah "sehr stolz" auf den FC Schalke 04

Gerald Asamoah (l.) will mit dem FC Schalke 04 zurück in die Bundesliga

Durch den hart umkämpften 1:0-Auswärtssieg gegen den SC Paderborn ist der FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga auf den siebten Platz geklettert. Lizenzbereich-Leiter Gerald Asamoah sieht seinen Verein nicht nur deswegen auf einem guten Weg.

Erstmals seit November 2019 hat der FC Schalke 04 zwei Ligaspiele in Folge gewonnen. Nach dem Heimerfolg gegen Fortuna Düsseldorf (3:1) legte das Team von Trainer Dimitrios Grammozis am Sonntag gegen den SC Paderborn nach.

Dabei mussten die Königsblauen bis zum Schlusspfiff um die drei Punkte zittern. "Mit einem 2:0 wäre ich auf der Bank ruhiger geblieben", erklärte Schalke-Funktionär Asamoah gegenüber "Sky". Dennoch sei der 42-Jährige "sehr stolz auf die Jungs".

"Nach den Meldungen der letzten Wochen war es wichtig als Team aufzutreten", sagte Asamoah und blickte damit auf den schwachen Saisonstart zurück. Dass der FC Schalke 04 inzwischen wieder die Aufstiegsränge im Blick hat, liegt allen voran an Simon Terodde.

Terodde "wichtiger Baustein" für den FC Schalke 04

Der Neuzugang steht nach sechs Zweitliga-Partien bereits bei sieben Toren. Auch beim 1:0 in Paderborn machte der 33 Jahre alte Routinier einmal mehr den Unterschied. Laut Asamoah überzeugt Terodde in Gelsenkirchen nicht nur auf dem Feld.

"Simon ist in der Kabine ein wichtiger Baustein für die Mannschaft. Wir wissen, was er in den letzten Jahren abgeliefert hat und er bringt es auch in diese Mannschaft mit ein. Wir wussten, dass er Tore schießen kann und was er den Jungs gibt", lobte der Ex-Nationalspieler den Leistungsträger.



Durch die jüngsten Erfolgserlebnisse ist der FC Schalke 04 mit zehn Punkten Siebter. Der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt nur noch einen Zähler. "Wir wussten, dass die 2. Bundesliga nicht einfach wird und dass wir für Siege alles abrufen müssen", kommentierte Asamoah den Saisonstart: "Ich bin zufrieden, weil wir in der Findungsphase sind und hoffe, dass es so weiter geht."

Am kommenden Spieltag trifft der FC Schalke 04 auf den Karlsruher SC (Freitag, 18:30 Uhr).