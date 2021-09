Alaba für CL-Spiel bei Inter im Aufgebot

JOSEP LAGO, APA

Alaba steht Real in Mailand wieder zur Verfügung

David Alaba wird Real Madrid im Champions-League-Auftaktspiel bei Inter Mailand am Mittwochabend wieder zur Verfügung stehen. Der österreichische Fußball-Internationale wurde am Montag in den Kader der Madrilenen nominiert, nachdem er am Wochenende beim 5:2 gegen Celta Vigo aufgrund muskulärer Beschwerden gefehlt hatte.

Nicht in Mailand dabei sein wird Gareth Bale, der laut spanischen Medienberichten einige Wochen ausfallen könnte. Der Waliser soll sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen haben und erst im Oktober wieder ein Thema sein, schrieb die Sportzeitung "Marca".

apa