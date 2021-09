"Starker" Pelé wird Intensivstation verlassen

AFP/SID/MAURO PIMENTEL

Pelé wird bald die Intensivstation verlassen können

Brasiliens Fußball-Idol Pelé wird nach der Entfernung eines Dickdarm-Tumors bald die Intensivstation des Krankenhauses verlassen. Dies verkündete seine Tochter Kely Nascimento in der Nacht zum Dienstag deutscher Zeit via Instagram und versicherte, der 80-Jährige sei den Umständen entsprechend wohlauf.

"Ihm geht es gut nach der Operation, er hat keine Schmerzen, aber gute Laune", schrieb Kely Nascimento, allerdings sei ihr Vater "genervt" von der Schonkost. Zu ihrem zweisprachigen Post stellte die Tochter des dreimaligen Weltmeisters einen Screenshot aus einem Videotelefonat. Ihr Vater lächelt darauf in die Kamera.

"Er wird in den nächsten Tagen auf ein normales Zimmer verlegt werden und dann nach Hause gehen", schrieb sie, Pelé sei "stark und stur". Sie bedankte sich beim Albert-Einstein-Hospital in Sao Paulo und allen, die in diesen Stunden an ihren Vater denken, für "all die Liebe, die besorgten und aufmunternden Nachrichten".

Der Jahrhundert-Fußballer Pelé hatte sich bereits vor dem Eingriff am Dickdarm verschiedenen Operationen unterziehen müssen. Er musste im November 2014 an der Niere, im Mai 2015 an der Prostata, zwei Monate später an der Wirbelsäule und im Dezember des gleichen Jahres auch an der Hüfte operiert werden.