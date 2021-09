Nagelsmann erklärt: Das lief unter Flick nicht ideal

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Julian Nagelsmann startet sein Champions-League-Abenteuer beim FC Bayern

Am Dienstagabend (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker) startet Julian Nagelsmann mit dem FC Bayern in Barcelona in die neue Champions-League-Saison. Im Vorfeld der prestigeträchtigen Begegnung hat der Trainer nun verraten, wo er in München noch Verbesserungsbedarf sieht.

In einem von der UEFA veröffentlichten Interview gewährte der 34-Jährige Einblick in seine Pläne für die kommenden Wochen und Monate - und begann mit einem Lob.

"Hier wurde über sehr viele Jahrzehnte sehr viel richtig gemacht", betonte Nagelsmann, der seine Ideen peu à peu umsetzen will: "Für mich geht es darum, ein bisschen variabler zu werden, damit uns der Gegner schlechter ausrechnen kann."

Man wolle die "Fähigkeit haben, im Spiel auf gewisse Dinge zu reagieren", erläuterte der Übungsleiter des Rekordmeisters. Sein klares Ziel: "Wir wollen nicht immer denselben Stiefel spielen müssen."

Das anstehende Duell mit Barca ist die zweite wichtige Standortbestimmung für den FC Bayern binnen weniger Tage. Erst am Samstag hatte der Branchenprimus durch einen 4:1-Auswärtssieg bei RB Leipzig ein deutliches Ausrufezeichen gesendet. Nun soll international der nächste Coup folgen.

FC Bayern unter Flick mit "zu vielen Gegentoren"

Am Limit sieht Nagelsmann die Mannschaft noch lange nicht. Eine Schwachstelle hat er bereits ausgemacht.

"Es geht darum, die Gegentorrate ein wenig herunterzuschrauben. Letztes Jahr gab es zu viele Gegentore", mahnte Nagelsmann und kritisierte damit indirekt auch seinen Amtsvorgänger Hansi Flick.

Der 34-Jährige ging weiter ins Detail: "Wenn du zu oft im Rückstand bist und viel investieren musst, dann fehlen dir im April vielleicht ein paar Körner. Deswegen geht es auch darum, die Gegentorrate herunterzuschrauben, damit manche Spiele leichter von der Hand gehen."

Neben Barca muss der FC Bayern auf dem Weg in die K.o.-Phase der Königsklasse auch SL Benfica und Dinamo Kiev aus dem Weg räumen - laut Nagelsmann kein einfaches Unterfangen.

"Man muss immer in Etappen denken, auch wenn wir versuchen wollen, in der Champions League so weit zu kommen, wie es geht", machte der Linienchef deutlich.