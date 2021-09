So will Barca den FC Bayern überraschen

Xavier Bonilla via www.imago-images.de

Barcelonas Hoffnungen gegen den FC Bayern ruhen auf Memphis Depay

Der FC Barcelona befindet sich nach dem Abschied von Lionel Messi im Umbruch. Am Dienstagabend (20:45 Uhr) trifft Barca in der Champions League auf den FC Bayern, der sich durchaus in der Favoritenrolle sehen dürfte. Die Katalanen feilen vor dem Duell an ihrer Taktik - und wollen die Münchner überraschen.

Die schlechten Nachrichten für Trainer Ronald Koeman rissen in den vergangenen Tagen und Wochen nicht ab. Ansu Fati, der Lionel Messis Nummer zehn beerbte, muss wegen anhaltender Meniskusprobleme passen. Neuzugang Sergio Agüero klagt über Wadenprobleme, für Barca hat er noch kein Spiel bestritten. Beinahe chronisch sind zudem die Oberschenkelbeschwerden bei Ex-BVB-Star Ousmane Dembélé, der wohl erst im Oktober zur Mannschaft zurückkehren wird. Zu allem Überfluss hatten sich Flügelspieler Sergino Dest und Angreifer Martin Braithwaite verletzt.

Koeman bleiben daher nur eine Handvoll Optionen für die Offensive: Ex-Bayern-Leihspieler Philippe Coutinho, der 18 Jahre junge Yusuf Demir sowie die beiden niederländischen Neuzugänge Luuk de Jong (FC Sevilla) und Memphis Depay (Olympique Lyon). Aus dem Quartett befindet sich jedoch allein Depay in guter körperlicher Verfassung.

Wer spielt gegen den FC Bayern?

Im Idealfall spielt der FC Barcelona in einem offensiv ausgerichteten 4-3-3-System. In den ersten drei Liga-Spielen agierte Depay im Sturmzentrum, Braithwaite kam über die linke Seite, Antoine Griezmann über die rechte. Nach der Flucht des Franzosen zurück zu Atlético Madrid und dem Ausfall von Braithwaite muss Koeman jedoch umplanen.

Möglich, so spekuliert "Mundo Deportivo", dass der FC Barcelona gegen die Münchner eine kleine Überraschung parat hat und in einem 3-5-2 beginnt. Memphis Depay und Luuk de Jong bilden dann die Doppelspitze, im Mittelfeldzentrum laufen Sergio Busquets, Pedri und Frenkie de Jong auf, auf den Außenbahnen stehen Sergi Roberto und Sergi Alba. Die Dreierkette bestehe dann aus Piqué, Ronald Araújo und ManCity-Neuzugang Eric García.

Sollte sich der Trainer für eine Viererkette entscheiden, sei ein 4-5-1 denkbar. Depay wäre dann alleine Sturmspitze, Philippe Coutinho könnte für Luuk de Jong in die Startelf rücken und die Offensive aus dem Mittelfeld ankurbeln. In diesem etwas defensiveren System würde mit Óscar Mingueza ein weiterer Verteidiger in die Abwehr rücken, so "Mundo Deportivo".