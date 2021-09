"Panzerknacker" Haaland will in den Tresorraum

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Haaland und der BVB sind in Istanbul gefordert

Der Schrecken der Strafräume will diesmal ein Bankräuber sein. Mit einer der ikonischen Salvador-Dali-Masken aus dem Netflix-Welthit "Das Haus des Geldes" posierte Erling Haaland vor dem Abflug zum Champions-League-Auftakt bei Besiktas Istanbul, und er hielt im Training einen angeregten Schwatz mit dem Schauspieler Luka Peros. Im türkischen Hexenkessel sind für Haaland und Borussia Dortmund am Mittwochabend (18.45 Uhr/DAZN) drei äußerst wertvolle Punkte zu stehlen.

Dabei soll es allerdings deutlich planvoller zugehen als beim vogelwilden 4:3 bei Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende. "Wir müssen wieder unsere Leistung auf den Platz bringen - und zwar aus einer guten Ordnung heraus", forderte Sportdirektor Michael Zorc. Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl erwartet "erneut ein sehr emotionales Spiel. Die türkischen Fans werden dafür schon sorgen. Aber wir haben die Mittel, gegen Besiktas zu bestehen."

Bei der Gruppenauslosung sind den Dortmundern die ganz großen Klubs der europäischen Fußball-Elite erspart geblieben. Gegen den türkischen Doublegewinner Besiktas, den portugiesischen Meister Sporting Lissabon und Ajax Amsterdam wird der BVB sechsmal favorisiert sein.

"Wir können uns nicht beklagen, das ist sehr ausgewogen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. "Wir haben eine ordentliche Chance, einmal mehr ins Achtelfinale einzuziehen."

Zorc warnt den BVB vor weiteren Defensiv-Fehlern

Die Unterstützung der immer in großer Zahl reisefreudigen Fans wäre wünschenswert gewesen - doch im höllisch lauten Vodafone Park am Europa-Ufer des Bosporus sind nur einheimische Zuschauerinnen und Zuschauer erlaubt. Ein Sieg sollte dennoch möglich sein: Schließlich hat allein Haaland in seinen zehn Champions-League-Einsätzen für den BVB insgesamt zwölfmal getroffen.

Die schwarz-gelbe Defensive wird beim Wiedersehen mit dem früheren Borussen-Stürmer Michy Batshuayi aber stabiler stehen müssen als zuletzt. "Fehler werden in der Champions League in der Regel bestraft", mahnte Zorc. Seine offensive Ausrichtung wird das Team von Trainer Marco Rose jedoch nicht verleugnen: "Wir können uns natürlich auch alle hinten reinstellen und mauern, dann gibt's auch kein Spektakel", sagte Zorc: "Aber ich habe es lieber so."

Hummels vor Comeback

Mats Hummels, der sich "Sport1"-Informationen zufolge fit meldete, könnte der Abwehr mehr Halt geben und den "Sorglosigkeiten" (Kehl) entgegentreten. Thorgan Hazard hingegen fehlte am Dienstagmorgen an Bord des Sonderfluges EW1909. Emre Can und Giovanni Reyna fallen ohnehin noch länger aus, der Brasilianer Reinier verpasste beinahe den Abflug, weil er sich beim Blick in den Zeitplan im Tag geirrt hatte.

Rose liegen besonders die neun Gegentore in den ersten vier Bundesligaspielen noch schwer im Magen. "Das macht dich als Trainer sauer", sagte er. "Das müssen wir aufarbeiten und besser werden." Am besten bereits am Mittwoch beim türkischen Tabellenführer.

Auch Besiktas hat selbstbewusst das Achtelfinale als Ziel ausgerufen. "Wir sind hier, um uns mit den Besten zu messen", betonte Trainer Sergen Yalcin: "Und Dortmund ist offensiv erstklassig besetzt." Mit einem Torphänomen als Panzerknacker.