Gomez: Haaland ist "mit Ronaldo vergleichbar"

Jonathan Moscrop via www.imago-images.de

Mario Gomez sieht in BVB-Star Erling Haaland den neuen Ronaldo

Im Herbst ihrer Karriere haben sich Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zuletzt neue Herausforderungen gesucht. Doch die prägende Zeit der Superstars geht dem Ende entgegen, meint Ex-Nationalspieler Mario Gomez. Er sieht aber schon potenzielle Nachfolger in den Startlöchern - darunter auch Profis vom BVB und des FC Bayern.

"Nach wie vor sind die beiden überragende Spieler. Aber was man in den letzten zwei oder drei Jahren spürt, ist, dass sie zwar immer noch die Besten sind, aber nicht mehr eine solch herausragende Stellung haben, dass sie die ganze Mannschaft in den entscheidenden Spielen durchgehend mittragen können", analysierte der ehemaligen Angreifer im Interview mit dem "Sportbuzzer" die aktuelle Lage um Messi und Ronaldo.

Die beiden Superstars hatten in den letzten Jahren beim FC Barcelona respektive Real Madrid eine glanzvolle Ära geprägt und zusammen in den vergangenen zehn Jahren sechsmal die Champions League gewonnen. Doch mit 34 (Messi) und 36 Jahren (Ronaldo) haben die Ausnahmekönner gewiss ihre besten Tage hinter sich.

Die Zukunft auf der großen Fußball wird anderen Spielern gehören, prognostiziert Gomez: "Kylian Mbappé ist sicher der Spieler, der die beiden in den nächsten zehn Jahren vertreten wird. Seine Fähigkeiten in diesen jungen Jahren, dieses Tempo, das ist schon unglaublich", so der 36-Jährige, der im vergangenen Jahr seine Karriere als aktiver Profi beendet hatte.

Gomez: Spieler von FC Bayern und BVB werden die neuen Superstars

Doch auch Joshua Kimmich vom FC Bayern habe das Zeug zum Superstar. Laut Gomez wird der Nationalspieler "international ein sehr prägender Spieler der kommenden Jahre sein. Auf eine andere Art als Mbappé: Kimmich schießt nicht in jedem Spiel drei Tore, aber er hat sicher einen ähnlich starken Einfluss auf die Bayern-Mannschaft oder die Nationalelf, wie es bei Messi oder Ronaldo die letzten zehn oder 15 Jahre der Fall war."

Den vielleicht heißesten Anwärter auf den Titel eines echten Nachfolgers für Messi und Ronaldo sieht Gomez aber in BVB-Star Erling Haaland: "Vom Potenzial her, seiner Energie, seinem Willen, wird er das Ding rocken. Er wird nicht aufzuhalten sein. Von der Professionalität und vom Willen her ist er von außen betrachtet mit Ronaldo vergleichbar. Ich bin ehrlich gesagt ein großer Fan von ihm. Dieses Gesamtpaket, das Haaland in so jungen Jahren zu bieten hat, wird es in der kommenden Zeit so schnell nicht noch einmal geben. Da ist er absolut einzigartig", schwärmte der ehemalige Bayern-Spieler.

Doch noch ist Haaland für den TV-Experten nicht komplett: "Ich glaube, er ist bereits ein Weltstar. Ist der Begriff allerdings an Titel wie die Champions League gekoppelt, dann ist es so, dass er die erst noch gewinnen muss."