Rekordjagd! Stellt Moukoko selbst Haaland in den Schatten?

Youssoufa Moukoko (M.) will sein erstes CL-Tor für den BVB erzielen

Am Mittwochabend (ab 18:45 Uhr) greift auch der BVB in die neue Champions-League-Saison ein. Beim türkischen Meister Besiktas tritt Borussia Dortmund als Favorit an und will mit einem Auswärtssieg am Bosporus direkt für ein Ausrufezeichen in der Königsklasse sorgen.

In der Partie gegen Besiktas bietet sich für einen BVB-Star erneut die Möglichkeit, einen neuen Rekord in der Champions League aufzustellen. Youssoufa Moukoko hofft in Istanbul auf Einsatzminuten für die Schwarz-Gelben und sein erstes Tor in diesem Wettbewerb.

Sollte der Youngster einen Treffer erzielen, wäre er der jüngste Torschütze in der Geschichte dieses Wettbewerbs. Am Mittwoch ist Moukoko 16 Jahre und 303 Tage alt. Vor dem 17. Geburtstag hat bisher noch kein Spieler überhaupt ein Tor in der Champions League erzielt.

Nach seinen Altersrekorden in der Fußball-Bundesliga und in der deutschen U21-Nationalmannschaft peilt der Mittelstürmer jetzt seinen nächsten Bestwert an.

Übrigens: Noch hat Moukoko knapp drei Monate lang Zeit, den Rekord als jüngster Torschütze der Champions-League-Historie aufzustellen. Der gegenwärtige Bestwert liegt nämlich bei Ansu Fati vom FC Barcelona, der im Dezember 2019 im Alter von 17 Jahren und 40 Tagen gegen Inter Mailand getroffen hatte.

BVB-Superstar Haaland hält andere Bestmarke

Keine Rolle in diesem Ranking spielte übrigens BVB-Superstar Erling Haaland, der selbst in jungen Jahren schon auf fußballerischem Weltklasse-Niveau angekommen ist. Die norwegische Tormaschine traf im September 2019 - damals noch in Diensten des FC Salzburg - erstmalig in der Königsklasse. Zu diesem Zeitpunkt war er allerdings "schon" 19 Jahre und 60 Tage alt.

Haaland beeindruckt hingegen mit einer anderen Marke, die vor ihm noch kein anderer Spieler erreicht hatte: Nach 16 CL-Partien für Salzburg und den BVB steht der Knipser bereits bei sagenhaften 20 Toren. Selbst der ebenfalls schon in jungen Jahren überragende Kylian Mbappé kann da nicht mithalten, hatte nach seinen ersten 16 Partien in der Champions League "nur" zehn Tore für Monaco und PSG zu Buche stehen.