RB-Stars fordern mehr Nagelsmann-Fußball

Jesse Marsch gerät bei RB Leipzig in die Kritik

Mit gerade einmal einem Sieg aus vier Spielen legte RB Leipzig den schlechtesten Start der Bundesliga-Geschichte hin. Erste Kritik an Jesse Marsch bleibt da nicht aus. Sogar die Mannschaft soll unzufrieden mit dem neuen Trainer sein und vermehrt Elemente von Vorgänger Julian Nagelsmann, der zum FC Bayern gewechselt ist, fordern.

Wie die "Sport Bild" berichtet, wünschen sich einige Führungsspieler der Leipziger mehr Elemente von Nagelsmanns Ballbesitz-Fußball - zumindest bis die neue Ausrichtung von Marsch verinnerlicht wurde.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger setzt Marsch eher auf eine aggressiven Pressing-Taktik, der sehr anfällig für Konter ist. Durch die fehlende Stabilität ist das Team dem Bericht zufolge zunehmend verunsichert.

Außerdem sei Marschs Umgang mit der Mannschaft einigen Spielern ein Dorn im Auge. Dem Bericht zufolge haben Teile der Mannschaft das Gefühl, der US-Amerikaner bevorzuge seine Lieblingsspieler wie Dominik Szoboszlai und Tyler Adams, sodass Akteure wie Konrad Laimer oder Kevin Kampl kaum eine Chance auf regemäßige Einsätze haben

Mit dem Startelf-Einsatz von Laimer und Kampl gegen den FC Bayern konnte Marsch aber zumindest hier die Wogen etwas glätten.

RB Leipzig sucht neuen Sportdirektor

Trotz der Fehlstarts blickt RB-Boss Oliver Mintzlaff noch gelassen auf die Situation. "Jesse Marsch muss sich keine Sorgen machen, wir haben volles Vertrauen", betonte der 46-Jährige.

Der Fokus liege viel mehr darauf, einen neuen Sportdirektor zu installieren: "Wir benötigen weitere Fähigkeiten, die im Team aktuell nicht so ausgeprägt sind. Der Sportdirektor soll nah an der Mannschaft sein", betonte Mintzlaff und beschrieb das Anforderungsprofil: "Ideal wäre ein ehemaliger Spieler, der in unseren Prozessen denkt, für unsere Philosophie steht, ein großes internationales Netzwerk mitbringt und die Position schon einige Jahre bei einem anderen Klub innehatte."