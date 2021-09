Mustafi stichelt gegen den FC Schalke 04

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Shkodran Mustafi blickte auf seine Zeit beim FC Schalke 04 zurück

Nach nur einem halben Jahr verließ Shkodran Mustafi den FC Schalke 04 schon wieder und schloss sich dem spanischen Klub UD Levante an. Bei seiner Vorstellung blickte der ehemalige Nationalspieler nun auf seine wenig erfolgreiche Zeit in Gelsenkirchen zurück - und ließ dabei nicht unbedingt ein gutes Haar an seinem Ex-Klub.

"Die vergangenen sechs Monate auf Schalke waren schlimm", hob Mustafi bei seiner Vorstellung bei seinem neuen Arbeitgeber hervor und ergänzte: "Es tut weh, weil man weiß, dass es ein großer Klub in Deutschland ist. Wir sind abgestiegen, aber jetzt bin ich hier, um mich auf meinen Job zu konzentrieren."

Einen Seitenhieb gegen Schalke konnte sich der Weltmeister von 2014 dabei nicht verkneifen. "Es war wichtig für mich, zu einem Verein zu gehen, bei dem ich geliebt werde", sagte Mustafi.

In Gelsenkirchen war Mustafi gerade bei den Fans schnell in Ungnade gefallen und wurde als Missverständnis abgestempelt. Auch bei seinem Ex-Klub, dem FC Arsenal, galt der Abwehrspieler nicht gerade als Publikumsliebling.

Der FC Schalke 04 hatte Mustafi Anfang 2021 von den Gunners ins Ruhrgebiet gelockt. Der Innenverteidiger sollte dabei helfen, die Knappen vor dem Abstieg zu bewahren. Ein Unterfangen, das bekannterweise gehörig misslang.

Rückkehr nach Spanien

Nach der Saison wurde Mustafis Vertrag nicht verlängert. Nachdem der 29-Jährige zunächst vereinslos war, bestätigte Levante Anfang September den Transfer. Beim "kleinen Erstligisten" aus der Mittelmeerstadt unterschrieb er einen Vertrag bis 2023, der eine Option auf ein weiteres Jahr beinhaltet.

Mustafi hatte von 2014 bis 2016 für die Nummer eins der Stadt, den FC Valencia, gespielt. Von dort war er für 41 Millionen Euro zum FC Arsenal (2016 bis Januar 2021) gewechselt. Zuletzt hatte einiges auf ein Engagement Mustafis beim FC Turin hingedeutet. In Italien war der 20-malige Nationalspieler von 2012 bis 2014 bei Sampdoria Genua im Einsatz.