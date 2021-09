Was fürs Auge! FC Bayern präsentiert neues Wiesn-Trikot

unknown

Serge Gnabry durfte das neue Wiesn-Trikot schon mal anprobieren

Bereits zum zweiten Mal nacheinander fällt das größte Volksfest der Welt aufgrund der Corona-Pandemie aus. Das Oktoberfest 2021 wurde abgesagt, soll nach Möglichkeit im kommenden Jahr dann endlich wieder stattfinden. Der Deutsche Fußball-Meister FC Bayern München hat es sich trotzdem nicht nehmen lassen, auch in diesem Jahr ein spezielles "Wiesn-Trikot" auf den Markt zu bringen.

Das Oktoberfest gehöre zur bayrischen Lebensart und sei in den Herzen fest verankert, auch wenn es nach 2020 auch in diesem Jahr wieder nicht stattfinden könne, hieß es in einer Vereinsmitteilung des FC Bayern, der mit seinem kompletten Profi-Kader in den Jahren zuvor Stammgast auf der Wiesn war.

Aufgrund der langen Tradition und der Verbundenheit mit dem Oktoberfest haben Ausrüster adidas und der deutsche Rekordmeister auch in diesem Jahr ein entsprechendes Sondertrikot entworfen.

Das neue Wiesn-Trikot des FC Bayern

"Es soll die Verbundenheit des Klubs mit seiner Heimatstadt und ihren Traditionen ausdrücken und zeigen, für was die Wiesn wie der deutsche Rekordmeister auf der ganzen Welt bekannt sind: Offenheit, Geselligkeit, Lebensfreude und Traditionsbewusstsein", hieß es in der Mitteilung des deutschen Branchenprimus.

Das neue Jersey ist in einem dunklen Grünton gehalten und ist mit typisch bayrischen Stickereien bestückt, die das Vereinswappen auf der linken Brust zieren. Mit dem Oktoberfest-typischen Alpen-Edelweiß wurde im Nackenbereich ein weiteres Detail eingearbeitet, welches einen direkten Bezug zum traditionsreichen Volksfest auf der Theresienwiese symbolisieren soll.

Zwei Tage lang wird das neue Trikot zunächst nur für Vereinsmitglieder zu erwerben sein. Der freie Verkauf des beliebten Wiesn-Trikots startet danach ab dem 18. September.

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann wird das Trikot einmalig am Samstag (15:30 Uhr/Sky) im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfL Bochum tragen.