Aílton versöhnlich: Lob für Baumann-Transfers

Aílton sieht Werder Bremen im Derby gegen den HSV favorisiert

Erst vor wenigen Wochen hatte Ex-Profi Aílton die Vereinsführung von Werder Bremen scharf kritisiert. Vor dem Nord-Derby gegen den Hamburger SV schlug der Brasilianer nun aber versöhnliche Töne an und lobte Geschäftsführer Frank Baumann für die jüngsten Transfers.

"Werder Bremen ist stabiler geworden und hat es in den letzten beiden Spielen mit sechs Toren sehr gut gemacht", sagte Aílton in einem Interview mit "Sky". Der SVW hatte sich wohl gegen Hansa Rostock als auch beim 1. FC Ingolstadt mit 3:0 durchgesetzt.

Gerade die beiden Neuzugänge Mitchell Weiser und Marvin Ducksch wussten dabei zu überzeugen. "Die letzten Transfers von Frank Baumann waren sehr gut, beide Spieler haben gut gespielt. Die Fans haben wieder Vertrauen zu Werder Bremen", hob Aílton hervor.

In einem "Sport1"-Interview im August hatte der 48-Jährige noch gegen die Vereinsführung von Werder Bremen gewettert. "Momentan versteht man gar nicht, was da oben gemacht wird. Die Hilfe von uns ehemaligen Spielern würde Werder sicher gut tun. Aber die Bosse machen weiter Fehler und bemerken es nicht", polterte Aílton.

Der Torschützenkönig von 2004 ergänzte damals: "Auch vor zwei Jahren war es nicht gut, da hat Werder eigentlich schon einen Neustart und ein ganz neues Konzept gebraucht. Aber es wurde immer alles schön geredet. Und so wurde dann von Jahr zu Jahr ahnungslos weitergearbeitet."

HSV oder Werder? Das ist Aíltons Favorit

In dem Interview äußerte sich Aílton auch zum anstehenden Derby gegen den HSV. "Das ist ein Topspiel. Dass es in der 2. Bundesliga stattfindet, ist egal. Die Rivalität gibt es immer", so der ehemalige Stürmer, der für beide Klubs auflief.

Eine klaren Favoriten könne er nicht bestimmen. "Der HSV hat zuletzt auch gewonnen. Beide Mannschaften sind topmotiviert", so Aílton der sich dann aber doch dazu durchrang, das Team mit den aus seiner Sicht größeren Siegchancen zu nennen: "Werder Bremen ist eventuell ein bisschen favorisiert."

Den Wiederaufstieg ins deutsche Oberhaus traut Aílton sowohl Werder Bremen als auch dem HSV zu: "Beide Mannschaften haben guten Chancen, zurück in die Bundesliga zu kehren."