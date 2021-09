Aufsteiger Bochum ohne Angst zum FC Bayern

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Thomas Reis tritt mit dem VfL Bochum in München an

Mit Respekt, aber ohne Angst reist Bundesliga-Rückkehrer VfL Bochum zum Fußball-Rekordmeister Bayern München. "Wer mit Angst in so ein Spiel geht, der sollte gar nicht auflaufen", sagte Trainer Thomas Reis vor dem Spiel am Samstag (15:30 Uhr): "Wir haben elf Jahre lang für solche Spiele gearbeitet."

Gegen den FC Bayern sei für seine Spieler die Aufgabe die gleiche wie immer: "Du hast auch am Samstag einen Gegenspieler, den musst du bearbeiten." Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz erwartet "Vorfreude pur und Galligkeit" von seinem Team.

🗣️ #Reis vor #FCBBOC



Wer mit Angst in so ein Spiel geht, der sollte gar nicht auflaufen. Wir haben elf Jahre lang für solche Spiele gearbeitet. Es ändert sich ja auch erstmal nichts. Du hast auch am Samstag einen Gegenspieler, den musst du bearbeiten. pic.twitter.com/sr5Vd5Bzu0 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) 16. September 2021

Die Münchner seien "eine Ausnahmemannschaft", betonte Reis, "aber auch die Bayern gewinnen nicht jedes ihrer Heimspiele." Der ehemalige Abwehrspieler verwies auf seine aktive Zeit: "Ich durfte als Spieler selbst dort mit dem VfL einen Punkt holen, das hatte uns auch damals keiner zugetraut."

Bochum, nach elf Jahren zurück in der Bundesliga, liegt nach der 1:3-Heimniederlage am vergangenen Sonntag gegen Hertha BSC mit drei Punkten auf dem 13. Platz.