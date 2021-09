Das sagt Goretzka zu seiner Verlängerung beim FC Bayern

Marco Donato via www.imago-images.de

Leon Goretzka hat beim FC Bayern verlängert

Leon Goretzka hat sich zu den wirtschaftlichen Aspekten der Verlängerung seines Vertrags mit dem FC Bayern geäußert.

"Natürlich haben die Finanzen auch eine Rolle gespielt. Es ging mir aber nicht darum, den letzten Euro raus zu quetschen. Aber man hat gewisse Vorstellungen und möchte eine Anerkennung vom Verein bekommen", sagte der deutsche Nationalspieler auf einer Pressekonferenz des deutschen Rekordmeisters am Donnerstagnachmittag.

Wenige Stunden zuvor hatte der FC Bayern die Vertragsverlängerung mit Goretzka offiziell bestätigt. Der neue Kontrakt des 26 Jahre alten Mittelfeldspielers läuft bis zum 30. Juni 2026.

Goretzka erklärte, er sei seit seinem Wechsel vom FC Schalke 04 nach München 2018 "sehr gewachsen. Wir hatten sehr erfolgreiche Zeiten in den letzten drei Jahren. Es ist klar, dass dann auch die individuelle Entwicklung eines Spielers weitergeht."

FC Bayern: Goretzka-Verlängerung "ein Zeichen nach innen und außen"

Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte, die Verlängerung mit Goretzka sei "ein Zeichen nach innen und auch nach außen, in ganz Europa". Der gebürtige Bochumer und Mittelfeld-Partner Joshua Kimmich seien "das Herz und die Seele" der aktuellen Bayern-Mannschaft.

Vorstandschef Oliver Kahn ergänzte: "Die erfolgreichen Zeiten des FC Bayern wurden immer geprägt von Spielern mit großer Persönlichkeit. Wir sind kein Durchlauferhitzer und wollen die besten Spieler immer möglichst lange im Verein halten. Eine Achse ist sehr wichtig."

Salihamidzic erläuterte zudem, warum die Verhandlungen mit Goretzka letztendlich relativ lange dauerten: "Wir wollten das eigentlich schnell erledigen, aber es sind einige Dinge vorgefallen und deswegen hat es sich etwas gezogen." Auch Kahn sagte: "Es hat ein bisschen länger gedauert, aber das ist immer ein Zeichen dafür, dass sich Spieler Gedanken machen."

Die wichtigsten Aussagen der PK des FC Bayern im Überblick:

+++ Hasan Salihamidzic über die Zukunft von Niklas Süle +++

Wir schauen, wie die kommenden Monate verlaufen. Wir sind im Austausch. Es gibt nichts Neues.

+++ Oliver Kahn über angebliche Umstrukturierungen im Aufsichtsrat des FC Bayern +++

Wir werden etwas bekanntgeben, wenn es etwas bekanntzugeben gibt. So haben wir es immer gehalten.

+++ Hasan Salihamidzic über den Zoff mit BVB-Sportdirektor Michael Zorc +++

Es gab keine Aussprache. Meine Meinung steht. Aber wir werden uns bestimmt wieder die Hand geben.

+++ Oliver Kahn über den Status des FC Bayern +++

In der UEFA-Rangliste sind wir auf Rang eins. Das haben wir uns erarbeitet. Aber das wollen wir jetzt bestätigten. Wenn wir so aufspielen wie in Barcelona, können wir in Europa sehr weit vorne mitspielen.

+++ Leon Goretzka über die Rolle von Julian Nagelsmann bei seiner Verlängerung +++

Julian Nagelsmann hat eine wichtige Rolle gespielt. Wir haben einen Trainer, der die Entwicklung der Spieler und der Mannschaft im Auge hat. Wir sind alle sehr wissbegierig und haben jetzt einen Trainer, von dem wir noch extrem viel lernen können.

+++ Hasan Salihamidzic über die langwierigen Goretzka-Verhandlungen +++

Wir wollten das eigentlich schnell erledigen, aber es sind einige Dinge vorgefallen und deswegen hat es sich etwas gezogen.

+++ Leon Goretzka über seinen Ex-Klub VfL Bochum +++

Bochum war eine Wohlfühloase für mich, ich habe dort trainiert, gespielt und war als Fan im Stadion. Meine Liebe zum VfL muss ich nicht geheim halten, da Bayern ja eine Fan-Freundschaft hat.

+++ Leon Goretzka über seinen Einfluss auf die anderen Personalien +++

Ich sehe meine Aufgabe darin, die Idee in die Kabine zu übertragen, die Gier aufrecht zu erhalten. Wenn wir daran glauben, dass wir immer Titel gewinnen können, sind wir auch attraktiv für die Spieler.

+++ Oliver Kahn über weitere Verlängerungen, zum Beispiel mit Robert Lewandowski +++

Das Überzeugendste für Spieler ist die Möglichkeit, mit dem Verein jedes Jahr alle Titel zu gewinnen. Das ist aber kein Selbstläufer, sondern wir müssen uns das immer neu erarbeiten. Wir brauchen deswegen Spieler mit ganz besonderem Charakter, die immer noch einen draufsetzen wollen.

+++ Oliver Kahn über die Rolle der Persönlichkeit +++

Die erfolgreichen Zeiten des FC Bayern wurden immer geprägt von Spielern mit großer Persönlichkeit. Wir sind kein Durchlauferhitzer und wollen die besten Spieler immer möglichst lange im Verein halten. Die Achse ist sehr wichtig.

+++ Leon Goretzka über den Umbruch in der Bayern-Führung +++

Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben den Verein zu dem gemacht, was er heute ist. Wir haben in den Übergangsjahren sechs Titel in einer Saison gewonnen. Deswegen kann man von einem gelungenen Übergang sprechen.

+++ Leon Goretzka über die Rolle des Geldes +++

Natürlich haben die Finanzen bei den Vertragsgesprächen auch eine Rolle gespielt. Es ging mir aber nicht darum, den letzten Euro raus zu quetschen. Aber man hat gewisse Vorstellungen und möchte eine Anerkennung vom Verein bekommen.

+++ Leon Goretzka über seine Entwicklung +++

Ich bin hier sehr gewachsen. Wir hatten hier sehr erfolgreiche Zeiten in den letzten drei Jahren. Es ist klar, dass dann auch die individuelle Entwicklung eines Spielers weitergeht.

+++ Oliver Kahn über das Zeichen, das von der Goretzka-Verlängerung in Corona-Zeiten ausgeht +++

Ich würde das nicht an Corona festmachen. Das sind wichtige Signale. Wenn Spieler wie Leon oder Joshua ihre Verträge langfristig verlängern, das strahlt aus - auf die Mannschaft, aber auch auf andere Vereine in Europa.

+++ Leon Goretzka über die Rolle der Stadt München bei seiner Verlängerung +++

Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und wollte auch von Anfang an lernen, wie der Puls der Stadt ist. Ich freue mich, die nächsten Jahre hier verbringen zu dürfen. Die Mannschaft, die wir hier zusammenhaben, ist sehr speziell. Unter Freunden Titel gewinnen zu können, ist in Europa einzigartig. Wir sind mehr als nur Mitspieler.

+++ Leon Goretzka über die Rolle, die die Kimmich-Verlängerung gespielt hat +++

Joshua ist auch außerhalb des Fußballs eine wichtige Bezugsperson für mich. Ich freue mich sehr, dass wir in Zukunft weiter gemeinsam auf dem Platz stehen werden.

+++ Hasan Salihamidzic über die Verlängerung mit Leon Goretzka +++

Das ist ein Zeichen nach innen und auch nach außen, in ganz Europa. Leon Goretzka und Joshua Kimmich sind das Herz und die Seele unserer Mannschaft. Leon ist dynamisch, hat einen tollen Schuss. Ich freue mich sehr.

+++ Oliver Kahn über die Verlängerung mit Leon Goretzka +++

Es hat ein bisschen länger gedauert, aber das ist immer ein Zeichen dafür, dass sich Spieler Gedanken machen. Leon ist ein Leistungsträger, es geht aber auch immer um die Bayern-DNA. Wenn die Spieler diese haben, sind sie ganz wichtig für die Mannschaft.

+++ Leon Goretzka über seine Verlängerung +++

Meine Zukunft ist geklärt. Jetzt kann ich wieder den Fokus auf den Fußball legen. Das freut mich.

+++ "Leon Goretzka passt aus vielen Gründen optimal zum FC Bayern" +++

Präsident Herbert Hainer wird nicht auf der PK vertreten sein. Er hat sich allerdings bereits auf der Klub-Homepage zur Personalentscheidung geäußert: "Leon Goretzka passt aus vielen Gründen optimal zum FC Bayern: Zum einen werden seine sportlichen Qualitäten europaweit geschätzt. Zum anderen wirkt er als Persönlichkeit über das Spielfeld hinaus. Goretzka ist ein Meinungsbildner auf und neben dem Fußballplatz - und genau solche Spieler wünschen wir uns hier beim FC Bayern."

+++ Leon Goretzka will Erfolge mit dem FC Bayern wiederholen +++

"Mit dem FC Bayern haben wir in den letzten drei Jahren alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Aber noch schöner als Titel zu gewinnen, ist es, diese Erfolge zu bestätigen und zu wiederholen. Daran wollen wir in den nächsten Jahren anknüpfen", erklärte Goretzka gegenüber den Vereinsmedien.

+++ Die Tinte ist trocken +++

Seit Tagen wurde berichtet, dass Leon Goretzka kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern stehe, am Donnerstag erfolgte dann die offizielle Verkündung des Deal. Der 26-Jährige hat seinem auslaufenden Vertrag beim Rekordmeister bis 2026 verlängert und angekündigt, dass er noch große Ziele mit den Münchnern hat.