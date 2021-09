Starker Götze rettet PSV - Boateng mit Startelf-Debüt

via www.imago-images.de

Mario Götze überzeugte für die PSV

Mario Götze hat die PSV Eindhoven vor einem Fehlstart in der Europa League bewahrt.

Der Rio-Weltmeister führte den niederländischen Fußball-Topklub am Donnerstagabend zu einem 2:2 (1:2) gegen den spanischen Vertreter Real Sociedad San Sebastián.

Götze (31.) traf zunächst selbst zur Führung und legte später nach ganz starker Einzelleistung den Ausgleich durch Cody Gakpo (54.) auf.

Zwischenzeitlich hatten Adnan Januzaj (33.) und der Ex-Dortmunder Alexander Isak (39.) das Spiel gedreht. Durch die Punkteteilung ist die AS Monaco in Gruppe B alleiniger Spitzenreiter: Mit Torwart Alexander Nübel, Kevin Volland und Ismail Jakobs in der Startelf gewann der französische Erstligist gegen Sturm Graz mit 1:0 (0:0), Krepin Diatta (66.) traf entscheidend.

Boateng feiert Startelf-Debüt

Jérôme Boateng gab indes genau eine Woche nach seinem aufsehenerregenden Prozess ein erfolgreiches Startelf-Debüt für Olympique Lyon.

Die Franzosen gewannen bei den Glasgow Rangers mit 2:0 (1:0) und führen die Gruppe A an. Der frühere Nationalspieler Boateng, vom FC Bayern gekommen, war in München wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1,8 Millionen Euro verurteilt worden. Am Donnerstag wurde nun bekannt, dass Boateng in Berufung geht.

Im Ibrox Park wurde er nach 65 Minuten ausgewechselt. Karl Toko Ekambi (23.) und ein Eigentor von James Tavernier (55.) sorgten für Lyons Sieg.