Haaland für Real "die natürlichste Investition"

Revierfoto via www.imago-images.de

Erling Haaland vom BVB weckt Begehrlichkeiten bei den Top-Klubs

66 Tore und 19 Vorlagen in 66 Pflichtspielen im Trikot von Borussia Dortmund belegen eindrucksvoll, dass die lautstarken Lobeshymnen auf BVB-Stürmer Erling Haaland noch lange nicht laut genug sind. Dass der 21-jährige Norweger über den Sommer 2022 hinaus die Schuhe am Borsigplatz schnürt, scheint da nahezu ausgeschlossen.

Diese Ansicht vertritt auch Reporter-Urgestein Marcel Reif. Der 71-Jährige erwartet im kommenden Sommer einen Großangriff von Real Madrid. Hauptziele der Königlichen werden demnach Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain und Dortmunds Erling Haaland sein.

Die Madrilenen "holen gerade richtig Luft wie so ein weißer Hai, bevor er dann richtig zubeißt", mutmaßt Reif im "Bild"-Podcast "Reif ist Live". Er würde es schlicht "nicht verstehen, wenn die nicht auf Haaland und Mbappé" gehen, so Reif weiter.

Dass Mbappé die Königlichen im kommenden Sommer verstärkt, sei "sowieso längst geklärt" und Haaland sei "die natürlichste Investition für einen Klub dieser Größe".

Gerüchte um Real Madrid und BVB-Star Haaland existieren schon lange

Um Mbappé warb Real in diesem bereits aggressiv, trotz einer kolportierten Offerte über 200 Millionen Euro soll PSG dem Deal jedoch nicht zugestimmt haben. Das zeige, "in welchen Sphären" das Ganze ablaufe. Die Mannen von der Seine verfügen dank ihrer Sponsoren aus Katar beinahe über unerschöpfliche Ressourcen. 2022 ist Mbappé allerdings ablösefrei und kann frei über seinen weiteren Karriereverlauf entscheiden.

Gerüchte um Haaland und Real existieren ebenfalls schon lange. Eigentlich nahmen die Spekulationen bereits Fahrt auf, als Haaland im Januar 2020 für den BVB debütierte. 2022 darf der Nationalspieler die Borussen angeblich für eine fixe Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen. Sollte es so kommen, dürfte außer Frage stehen, dass Madrid seinen Hut in den Ring wirft.

In der abgelaufenen Transferperiode hat das Team aus der spanischen Hauptstadt die Füße auf dem Markt eher stillgehalten. Auf der Zielgeraden sicherte man sich allerdings die Dienste von Mittelfeld-Toptalent Eduardo Camavinga. Zuvor holte man mit David Alaba einen neuen Abwehrchef ablösefrei vom FC Bayern.