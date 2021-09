Haaland-Verbleib? Watzke macht Hoffnung

Revierfoto via www.imago-images.de

Verlässt Erling Haaland den BVB im Sommer?

Angeblich kann Erling Haaland Borussia Dortmund im kommenden Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen. Ausgeschlossen ist ein Verbleib beim BVB allerdings nicht, wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke betonte.

"Wir werden alles machen, was wir machen können, um unsere Topspieler auch in Zukunft an uns zu binden", sagte der 62-Jährige in einem Interview mit der "Welt am Sonntag", fügte jedoch hinzu: "Natürlich wird das schwer. Ich sage aber nicht, dass es komplett ausgeschlossen ist."

Für den BVB stelle sich die Frage: "Was ist verantwortbar und was nicht mehr?", so Watzke, der damit andeutete, dass die Dortmunder grundsätzlich ab einer bestimme Ablöse schwach werden (müssen) und im Fall von Haaland auch nicht jedes Gehalt zahlen können.

Seit Monaten wird Haaland mit einem Wechsel nach der aktuellen Saison in Verbindung gebracht. Nahezu allen europäischen Topklubs, darunter der FC Bayern, Paris Saint-Germain, der FC Chelsea, Real Madrid oder der FC Barcelona, wurde bereits Interesse an dem norwegischen Topstürmer nachgesagt.

BVB-Stürmer Haaland glänzt als Torschütze und Vorlagengeber

Besonders über das Interesse von Real Madrid wird immer wieder berichtet. Eigentlich nahmen die Spekulationen bereits Fahrt auf, als Haaland im Januar 2020 für den BVB debütierte. 2022 darf der Nationalspieler die Borussen angeblich für eine fixe Ablöse in Höhe von 75 Millionen Euro verlassen. Sollte es so kommen, dürfte außer Frage stehen, dass Madrid seinen Hut in den Ring wirft.

Erling Haaland erzielte in der noch jungen Bundesliga-Spielzeit bereits fünf Treffer. Insgesamt liegt er in der Torjägerliste allerdings knapp hinter Robert Lewandowski vom FC Bayern. Dem Weltfußballer gelangen sechs Tore in vier Spielen. Haaland bestach in den ersten Partien jedoch nicht nur als Vollstrecker: vier Vorlagen gelangen dem Norweger in vier Spielen.