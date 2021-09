Sané blüht auf: "Scheint nun Selbstbewusstsein zu haben"

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Leroy Sané blüht beim FC Bayern auf

Auch beim überzeugenden 7:0-Erfolg des FC Bayern gegen Aufsteiger VfL Bochum bestätigte Leroy Sané seinen sportlichen Aufwärtstrend. Der Offensiv-Star des Rekordmeisters scheint die richtigen Schlüsse aus der öffentlichen Kritik an seiner Person gezogen zu haben. Von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann erhielt er deshalb ein Sonderlob.

In der Allianz Arena war Sané am Samstag einfach nicht zu stoppen. Sein traumhafter Freistoß-Treffer nach 17 Minuten brachte den Rekordmeister auf Kurs, kurz darauf bereitete der Linksfuß das zweite Bayern-Tor durch Joshua Kimmich mustergültig vor.

Im Anschluss war Dietmar Hamann in seiner Rolle als "Sky"-Experte voll des Lobes. "Er glaubt an sich und der Trainer glaubt an ihn. Er scheint nun das Selbstbewusstsein zu haben, sein Potenzial abzurufen", betonte der 48-Jährige.

Tatsächlich zeigt die Formkurve bei Sané seit einiger Zeit steil nach oben. Auch im DFB-Team überzeugte der schnelle Angreifer jüngst.

"Dass er herausragende Fähigkeiten hat, wissen wir bereits seit Jahren, als er in Schalke angefangen hat", machte Hamann deutlich: "Er hat in den letzten fünf Pflichtspielen sieben Torbeteiligungen. Davor hat er 22 Pflichtspiele dafür gebraucht."

Nach Kritik beim FC Bayern: Hamann nimmt Sané in Schutz

Vor nicht einmal einem Monat war die Stimmung rund um Sané noch vollkommen anders gewesen. Aus allen Richtungen hagelte es Kritik für den Neuzugang des Vorjahres, der den FC Bayern damals stolze 45 Millionen Euro gekostet hatte.

"Bei der Europameisterschaft wurde er zu hart behandelt. Er wurde für den Misserfolg der deutschen Mannschaft hingestellt und war ein einfaches Ziel", nahm ihn Hamann nun in Schutz.