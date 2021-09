Viktoria Berlin verpasst Sprung an die Spitze - FCK siegt

BEAUTIFUL SPORTS/G. Hubbs via www.imago-images.de

Rückschlag für Viktoria Berlin

Das Überraschungsteam Viktoria Berlin hat in der 3. Fußball-Liga den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Der Hauptstadtklub unterlag am Sonntag 0:2 (0:1) beim Mitaufsteiger SC Freiburg II.

Nishan Burkart (3., Foulelfmeter) brachte die Breisgauer früh auf die Siegerstraße, Vincent Vermeij (61.) erhöhte auf 2:0. Am Samstag hatte Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers 2:1 (1:0) bei Spitzenreiter 1. FC Magdeburg gewonnen.

Im zweiten Sonntagsspiel gewann der 1. FC Kaiserslautern 2:0 (1:0) beim SC Verl und kletterte auf den 16. Tabellenplatz. Philipp Hercher (33.) brachte die Roten Teufel in Führung, Muhammed Kiprit (75.) traf zum 2:0.