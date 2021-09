Schwacher Sancho-Start bei United: "Er lernt das Spiel"

Nigel Keene via www.imago-images.de

Jadon Sancho kommt nach seinem Wechsel vom BVB zu ManUnited noch nicht in Schwung

85 Millionen Euro ließ sich Manchester United die Verpflichtung des damaligen BVB-Stars Jadon Sancho im Sommer kosten. Nach sechs Pflichtspielen - vier davon als Joker - wartet der 21-Jährige aber noch immer auf seinen ersten Scorerpunkt. Trainer Ole Gunnar Solskjaer bittet um Geduld.

Aktuell steckt Jadon Sancho bei Manchester United noch mitten im Anpassungsprozess. Auch beim jüngsten 2:1-Auswärtssieg bei West Ham United durfte der ehemalige Leistungsträger des BVB nur in der Endphase ran.

Mit seiner neuen Rolle auf dem linken Flügel fremdelt der Rechtsaußen merklich. Nur ganz selten sind die aus Dortmunder Zeiten berüchtigten Solo-Aktionen des gebürtigen Londoners zu sehen.

Zugleich sind die Erwartungen durch die gigantische Ablöse und die Vorschusslorbeeren nach vier tollen BVB-Jahren riesig. Keine Frage - von Sancho, der bis 2026 unterschrieben hat, erhofft man sich mehr als halbgare Joker-Einsätze.

Nach BVB-Abgang: Jadon Sancho "lernt die Premier League"

Allerdings erhält Sancho auch Rückendeckung. Coach Solskjaer stellte klar, dass sein neuer Schützling mitten in einer Entwicklungsphase steckt. "Er ist 21 Jahre alt, er lernt das Spiel, er lernt, wie wir trainieren, er lernt, wie wir spielen, er lernt die Premier League. Und er ist lernwillig", hob der Norweger hervor.

Roy Keane pflichtete Solskjaer am Sonntag im Hinblick auf Sanchos Stotterstart bei. "Er ist erst seit zwei Monaten im Verein. Es gab eine Menge Veränderungen, neue Spieler kamen in den Verein – gönnt dem Jungen eine Pause", forderte die lebende United-Legende bei "Sky Sports".

Der 50 Jahre alte Ire kann Sanchos Probleme nachvollziehen. "Er kommt zu einem neuen Klub, in dem er sicherlich nicht der Star ist, er wird in der Hackordnung unten stehen und er muss sich an all das anpassen", gab Keane zu bedenken.

Eine neue Bewährungschance winkt Sancho am Mittwoch: Dann kommt es in Old Trafford zum schnellen Wiedersehen mit West Ham - diesmal im League Cup.