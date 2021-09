Solet benötigt nach Meniskusriss OP

APA

Solet wurde auf der Trage vom Feld gebracht

Oumar Solet, Innenverteidiger bei Fußball-Serienmeister Salzburg, muss sich einer Operation des rechten Knies unterziehen. Wie die "Bullen" am Montagabend mitteilten, erlitt der 21-jährige Franzose am Sonntag beim 2:0-Sieg über Rapid einen Meniskusriss. Das Kreuzband sei aber nicht betroffen, hieß es in der Aussendung. Solet werde zeitnah operiert und falle "auf unbestimmte Zeit" aus.

Oumar #Solet hat beim gestrigen 2:0-Sieg gegen den SK Rapid einen Meniskusriss im rechten Knie erlitten. Der 21-jährige Franzose wird zeitnah operiert und fällt vorerst auf unbestimmte Zeit aus.



Für Solet ist die Verletzung doppelt bitter, hat er sich doch in dieser Saison unter Neo-Trainer Matthias Jaissle zum Stammspieler gemausert, der bisher nur eine Partie verpasste. 2020/21 war der von Olympique Lyon geholte Solet lediglich zu sporadischen Einsätzen gekommen.

apa