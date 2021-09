Arnautović verwandelt Elfer bei Bologna-Remis

APA/AFP

Arnautovic traf für Bologna per Elfmeter

Marko Arnautović hat am Dienstag sein drittes Saisontor für Bologna erzielt.

Der österreichische Teamspieler verwertete im Heimspiel gegen Genoa in der 85. Minute einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:1, die Gäste sorgten in der 89. Minute durch einen Strafstoß von Domenico Criscito noch für den Ausgleich. Bologna-Coach Siniša Mihajlović sah in der 93. Minute die Rote Karte.

Erst am Samstag war Bologna bei Inter Mailand in ein 1:6-Debakel geschlittert.

apa