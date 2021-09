Petersens legendäres Tor gegen Bayern: "Wahnsinnig emotional"

imago sportfotodienst

Nils Petersen erzielte 2015 ein legendäres Tor gegen den FC Bayern

Satte 63 Bundesligatore erzielte Nils Petersen inzwischen für den SC Freiburg. Bestens in Erinnerung geblieben ist dem zweimaligen Nationalspieler ein im Breisgau heute schon legendärer Treffer gegen seinen Ex-Klub FC Bayern.

Nils Petersens große Stunde schlug, mal wieder, als Einwechselspieler. Erst in der 86. Spielminute war der Super-Joker des SC Freiburg am 33. Spieltag der Saison 2014/2015 gegen den FC Bayern in die Partie gekommen.

Bastian Schweinsteiger (13.) hatte den Rekordmeister zuvor in Führung gebracht, Admir Mehmedi den Ausgleich für die Gastgeber erzielt (33.). Nur drei Minuten nach seiner Hereinnahme knipste Petersen dann den Siegtreffer - eine für ihn unerreichte Eruption der Gefühle folgte.

"Es ging ein krasses Raunen durch das Stadion, diese Schwingungen von den Rängen habe ich auf dem Platz total gespürt – das hörte gar nicht mehr auf. Es war wahnsinnig emotional. Vor allem, weil unser Trainer Christian Streich eine Woche zuvor nach einem 1:1 in Hamburg intern schon sagte, dass wir gegen Bayern gewinnen werden", erzählte Petersen jetzt gegenüber "Sport Bild".

Streich habe seiner Mannschaft mitgeteilt: "Männer, das, was wir hier heute geleistet haben, hat der Fußballgott gesehen. Wir schlagen nächste Woche die Bayern!", berichtete Petersen. "Dass es dann in der letzten Minute geklappt hat, war natürlich Wahnsinn. Schade nur, dass wir eine Woche später trotzdem abgestiegen sind – zum Glück haben wir dann gleich den Wiederaufstieg gepackt."

Nils Petersen: "Man hat ja oft Angst vor Veränderung"

Eine besondere Beziehung verbindet Petersen mit dem Freiburger Dreisamstadion, in dem am Sonntag gegen den FC Augsburg das letzte Heimspiel vor dem Umzug ins neue, 4.700 Zuschauer fassende neue Europa-Park-Stadion ansteht.

"Man hat ja oft automatisch Angst vor Veränderung. Dementsprechend habe ich auch die Sorge gehabt, dass wir unsere Werte verlieren könnten - werden wir zu groß?", sagte der Angreifer.

Er sei aber zu dem Schluss gekommen, dass Freiburg bereit sei für den Umzug, so Petersen. ""Wir haben es uns verdient zu wachsen, und bei aller Wehmut ist die Vorfreude definitiv groß." Das erste Heimspiel in der neuen Freiburger Spielstätte ist am 16. Oktober die Partie gegen RB Leipzig.