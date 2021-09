Enthüllt: BVB scheiterte mit Mega-Offerte für Pep-Juwel

Andrew Yates via www.imago-images.de

Der BVB bemühte sich angeblich um Liam Delap von Manchester City

Der BVB hat sich angeblich schon in diesem Sommer um einen möglichen Nachfolger von Erling Haaland bemüht. Fündig geworden sind die Dortmunder einem Medienbericht zufolge bei Manchester City. Doch Pep Guardiola und Co. lehnten ein millionenschweres Angebot der Schwarz-Gelben ab.

Wie das englische Portal "footballinsider" exklusiv erfahren haben will, bemühte sich der BVB in der vergangenen Transferperiode um ManCity-Youngster Liam Delap. Der erst 18-Jährige gilt als echtes Supertalent und einer der besten Nachwuchsstürmer des Landes.

Um Pep Guardiola und ManCity von einem Wechsel zu überzeugen, sollen die Schwarz-Gelben sogar richtig tief in die Tasche gegriffen haben. Es heißt, der BVB habe für Delap rund 17,5 Millionen Euro geboten. Eine stolze Summe für einen Spieler, der in seiner noch jungen Laufbahn gerade einmal 39 Premier-League-Minuten gesammelt hat.

Allerdings war selbst dieses üppige Angebot dem englischen Meister nicht hoch genug. Angeblich ist Delap in Zukunft fest in Manchester eingeplant, vor allem Guardiola soll ein großer Fan von ihm sein.

Einen Fehler wie bei Jadon Sancho, den City einst für läppische acht Millionen Euro ziehen ließ, wollen die Verantwortlichen im Fall von Delap unbedingt vermeiden. Auch aus diesem Grund wurde der Vertrag des Supertalents Ende August um drei weitere Jahre bis 2026 verlängert.

BVB entgeht herausragender Stürmer

Obwohl der Teenager unter Pep Guardiola bisher nur selten die Chance bekam, seine Qualitäten zu beweisen, gibt es an den Fähigkeiten Delaps keine Zweifel. In der vergangenen Saison war der Stürmer der herausragende Akteur in der U23-Mannschaft der Citizens, die er mit 24 Toren in 20 Spielen an die Spitze schoss.

Und auch in den englischen U-Nationalmannschaften stellte Delap seine Treffsicherheit regelmäßig unter Beweis. Dort steht er Jahrgangsübergreifend bei neun Toren in neun Spielen.