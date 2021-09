Lewandowski-Treffen mit Pérez: "Kann nichts verraten"

Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Traf sich mit dem Präsidenten von Real Madrid: Robert Lewandowski vom FC Bayern München

Robert Lewandowski hat im Rahmen der Verleihung des "Goldenen Schuhs" erklärt, dass er sich mehrfach mit Florentino Pérez, dem Präsidenten von Real Madrid getroffen hat. Darüber hinaus schwärmte der polnische Stürmer von Karim Benzema.

Am Dienstag wurde Robert Lewandowski mit dem "Goldenen Schuh" als bester Liga-Torjäger Europas ausgezeichnet. Der Stürmer des FC Bayern München zieht natürlich das Interesse vieler Topklubs auf sich, bekannte sich auf der Veranstaltung allerdings deutlich zum deutschen Rekordmeister.

"Ich muss mich nicht in einer anderen Liga beweisen", teilte er in einer Medienrunde mit. Er fokussiere sich zu 100 Prozent auf den FC Bayern.

FC Bayern: Lewandowski traf sich mehrfach mit Real-Präsident Pérez

Er verriet allerdings auch, dass es in der Vergangenheit zu zwei Treffen mit Real-Präsident Florentino Pérez kam. "Ja, es ist wahr, dass ich ihn bei mehreren Gelegenheiten getroffen habe", erklärte der 33-Jährige.

Eines der Treffen habe nach einem Spiel zwischen den Königlichen und dem FC Bayern stattgefunden. "Aber ich kann nicht verraten, was in diesem Gespräch gesagt wurde", betonte Lewandowski gegenüber der "Marca".

Ein Wechsel zu Real Madrid dürfte ohnehin kein Thema mehr sein. Der polnische Stürmerstar fühlt sich beim FC Bayern München wohl und die Spanier wollen im Sturm unbedingt Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain verpflichten. Darüber hinaus sind die Verantwortlichen mit Karim Benzema sehr zufrieden.

Robert Lewandowski schwärmt von Karim Benzema

Auch Lewandowski schwärmte regelrecht vom französischen Nationalspieler. "Ich bewundere Karim nicht nur, weil er Tore erzielt, sondern auch dafür, wie er das Spiel seines Teams beeinflusst", ließ der FCB-Stürmer wissen.

Benzemas Arbeit für die Mannschaft sei das, was Lewandowski am meisten am Real-Profi schätze. Der Franzose sei "ein großartiger Spieler".