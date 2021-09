Der BVB darf schon zeitnah vor bis zu 50.000 Fans spielen

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Der BVB kann sich auf noch mehr Fans im Signal-Iduna-Park freuen

Borussia Dortmund könnte einem Medienbericht zufolge schon bald die doppelte Menge an Fans im eigenen Stadion begrüßen.

Die "Ruhr Nachrichten" berichten, dass die Richtlinien der Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen Anfang Oktober angepasst werden sollen. Bis zum 8. Oktober dürfen lediglich 50 Prozent der möglichen Fans oder maximal 25.000 Zuschauer zugelassen werden.

Das gilt auch für die nächsten beiden Heimspiele von Borussia Dortmund. Am Dienstag empfangen die Schwarzgelben Sporting CP in der Champions League und am 2. Oktober geht es in Dortmund gegen den FC Augsburg.

BVB gegen Mainz vor 50.000 Fans?

Dem Bericht zufolge dürfte die Rose-Elf am 16. Oktober beim Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 bis zu 50.000 Fans im Signal-Iduna-Park begrüßen. Für Getestete könnte es demnach ein kleines Kontingent geben, der Großteil müsste sich an die 2G-Regel für Geimpfte und Genesene halten. Dass der BVB in den nächsten Monaten vor einem ausverkauften Stadion spielen könnte, soll den Informationen der "Ruhr Nachrichten" zufolge "kein Wunschdenken", sondern schon "früher als gedacht" Realität sein.

Der BVB ist aufgrund der Größe des Stadions immens vom Fehlen der Fans getroffen. Pro Heimspiel sollen dem DFB-Pokalsieger rund zwei Millionen Euro entgehen. Nachdem es zum Beginn der Saison nur eine zögerliche Nachfrage gab, gehen die Tickets mittlerweile wieder schneller über die Ladentheke.

BVB: Organisierte Fanszene fordert volle Stadien

Zuletzt machte das "Bündnis Südtribüne", das für Teile der organisierten Fanszene sowie -clubs des Vereins spricht, auf sich aufmerksam und forderte eine volle Auslastung des Stadions. Der Normalzustand in den Stadien müsse in den Fokus rücken. "Volle Stadien ohne Abstände, Masken oder Kontaktverfolgungen – für eine lebendige Fankultur", lautete die Forderung.

Immer mehr Vereine schöpfen ein größeres Kontingent aus. In Hamburg dürfen der HSV und St. Pauli dank der 2G-Regel sogar vor ausverkauftem Haus spielen. In Mainz gibt es im Stadion künftig spezielle Bereiche nur für geimpfte sowie genesene Personen, in denen sämtliche Schutzmaßnahmen entfallen.