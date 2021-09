Bellingham dreht Werbekampagne für FIFA 22

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Jude Bellingham zählt zu den Leistungsträgern beim BVB

Jude Bellingham ist Leistungsträger und Publikumsliebling bei Borussia Dortmund, längst hat sich der englische Nationalspieler auch im internationalen Fußball einen Namen gemacht. Nun hat der 18-Jährige in einer Werbekampagne für die Fußball-Simulation FIFA 22 mitgewirkt.

Mittelfeldspieler Jude Bellingham war am Dienstag zu Gast im Aplerbecker Waldstadion des Oberligisten ASC 09 Dortmund, um Aufnahmen für das bald erscheinende Videospiel zu machen. Das bestätigte Hersteller EA Sports gegenüber "Ruhr Nachrichten".

FIFA 22 wird am 27. September mit einer Ultimate-Edition auf den Markt kommen. Die neue Werbung dazu mit Jude Bellingham soll auf Englisch und Deutsch im Oktober auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens zu sehen sein.

Werbeaufnahmen mit BVB-Star Bellingham: "Unproblematisch und sympathisch"

In Anlehnung an die bestmögliche Bewertung bei FIFA, hat sich Bellingham eigens für den Dreh die 99 in die Haare rasieren lassen. Sein eigentlicher Wert im Spiel ist jedoch die 79. Die besten Dortmunder im Spiel sind Erling Haaland (88), Mats Hummels (86) und Marco Reus (85).

Michael Linke, Vorsitzender des Dortmunder Amateurklubs, freute sich derweil über den Besuch des BVB-Youngsters. "Wir hatten natürlich nichts dagegen. Es ist auch unproblematisch und sympathisch abgelaufen", so Linke gegenüber der Zeitung.

Das Werbeteam habe Bilder auf dem Rasen, im Vereinsheim sowie im anliegenden Schwerter Wald gemacht. Für die Aufnahmen wurde das Waldstadion komplett abgesperrt. Im Gegenzug erhielt der Klub eine kleine Aufwandsentschädigung.

Jude Bellingham zählt in der noch jungen Saison von Borussia Dortmund zu den absoluten Leistungsträgern. Der junge Engländer bewies in den bislang fünf Bundesliga-Spielen zudem seine Offensiv-Qualitäten: ein Tor erzielte er selbst, zwei weitere legte er auf.