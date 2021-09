Medien: Kein BVB-Angebot für Halstenberg

motivio via www.imago-images.de

Marcel Halstenberg von RB Leipzig wurde beim BVB gehandelt

Bis kurz vor Ende der abgelaufenen Transferperiode wurde Borussia Dortmund intensiv mit Marcel Halstenberg in Verbindung gebracht. Doch das BVB-Interesse am Nationalspieler war offenbar deutlich weniger heiß als kolportiert.

Zwischenzeitlich schien der Wechsel sogar annähernd perfekt zu sein: Der BVB wollte (angeblich) Marcel Halstenberg, der Abwehrspieler wollte (angeblich) zum BVB und in den Verhandlungen mit RB Leipzig ging es (angeblich) nur noch um die Ablösesumme. Zwischen acht (BVB-Offerte) und zwölf (RB-Forderung) Millionen Euro sollte diese (angeblich) liegen.

Doch der aus mehreren Gründen fragwürdige Deal kam entgegen mehrerer Medienberichte nicht zustande. Halstenberg blieb in Leipzig, der BVB schloss mit der Leihe von Wolfsburgs Marin Pongracic am Deadline Day seine Kaderlücke in der Defensive.

Glaubt man einer aktuellen Meldung des "kicker", war das Dortmunder Interesse an Halstenberg ohnehin nie so heiß, wie lange vermutet.

Demnach habe der 29-Jährige zwar im Frühjahr auf einen Wechsel zum BVB spekuliert, dort mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke auch einen prominenten Fürsprecher gehabt und vor diesem Hintergrund eine RB-Offerte zur Verlängerung seines 2022 auslaufenden Vertrags abgelehnt. Ein konkretes Angebot habe die Borussia bei RB jedoch nie eingereicht, obwohl die Leipziger verkaufswillig gewesen seien.

Kein neues Angebot von RB Leipzig für Marcel Halstenberg

Bei seinem Noch-Arbeitgeber sitzt Halstenberg nun zwischen allen Stühlen. Bereits seit zwei Monate setzt den neunmaligen Nationalspieler eine zunächst als harmlos erachtete Verletzung außer Gefecht, die sich nach "kicker"-Informationen inzwischen als "komplizierte Sprunggelenkproblematik" entpuppt hat und ihn in seiner Bewegungsfreiheit stark einschränkt.

Demnach sei es "aktuell nicht absehbar", wann Halstenberg, der einst zwei Jahre für die zweite Mannschaft des BVB auflief, auf den Rasen zurückkehren kann.

Ein neues Vertragsangebot seitens RB liegt Halstenberg dem Bericht zufolge aktuell nicht vor, seine berufliche Zukunft sei deshalb derzeit völlig offen, heißt es.