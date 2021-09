Gomez kritisiert FC Bayern: "Mehr Rückendeckung gewünscht"

ULMER

Thomas Müller und Mario Gomez spielten jahrelang beim FC Bayern und im DFB-Team zusammen

Beim FC Bayern spielten Mario Gomez und Thomas Müller insgesamt vier Jahre zusammen, außerdem liefen sie gemeinsam für die deutsche Nationalmannschaft auf. Kein Wunder, dass die Wertschätzung füreinander riesig ist - das hat Gomez jetzt noch einmal deutlich gemacht und im selben Atemzug seinen ehemaligen Arbeitgeber für dessen Umgang mit Müller kritisiert.

Im "AZ"-Interview stimmte Gomez ein Loblied auf den "Raumdeuter" des FC Bayern an. "Er war fast nie verletzt, war immer da, auch mental, was das Schwerste ist", hob der Ex-Profi hervor: "Er hatte eine Schwächephase unter Niko Kovac. Das war's. Ansonsten spielt der Junge seit zwölf Jahren auf absolutem Weltklasseniveau."

In der Tat macht Müller auch in der Saison 2021/2022 bislang keine Anstalten, nachzulassen. Fünf Torbeteiligungen (ein Treffer, vier Vorlagen) in den ersten fünf Begegnungen sprechen für die Qualitäten des 32-Jährigen.

Gomez' Einschätzung: "Thomas spielt zwar nicht elegant, aber er ist auf seine Art Weltklasse. Es gibt wenige Spieler weltweit, die einen so großen Wert für ihre Mannschaft haben wie er. Bayern weiß das auch zu schätzen."

Der Ur-Stuttgarter nutzte die Gelegenheit allerdings, um leise Kritik am Rekordmeister zu üben. "Ich hätte mir aus dem Verein ein wenig mehr Rückendeckung gewünscht, als es unter Kovac nicht so gut lief für Thomas", merkte Gomez an und ergänzte: "Letztlich wusste ja jeder, was man an Thomas hat. Da hätte eigentlich gar nicht Hansi Flick kommen müssen, um das wieder geradezubiegen."

TV-Experte Müller? "Thomas wird die Klopp-Rolle übernehmen"

Gomez' persönliche Liebeserklärung für Müller ging sogar noch weiter. "Ich mag den Typen einfach! In Spielen ist er überragend – bei den Interviews danach natürlich auch", schmunzelte der 36-Jährige, der seinen Ex-Kollegen nach dessen Karriereende liebend gerne als TV-Experten sehen würde.

Eines Tage könne Müller gar in die Fußstapfen eines großen Redners des deutschen Fußballs treten. "Jürgen Klopp ist einfach ein unglaublicher Menschenfänger, dem man immer gerne zuhört. Ich habe das mal mit Thomas Müller verglichen. Deshalb tippe ich auch, dass der Thomas Klopps Nachfolger wird – was auch immer er nach seiner aktiven Karriere genau machen wird. Aber Thomas wird die Klopp-Rolle übernehmen", prophezeite Gomez.

Welchen "gewaltigen Vorteil" der FC Bayern hat

Auch zur Champions-League-Saison bezog Gomez in dem Interview Stellung. In seiner neuen Rolle als TV-Experte für "Amazon Prime Video" hat er die Königsklasse besonders im Blick.

Dem FC Bayern traut der frühere Knipser den ganz großen Wurf zu. "Das sind alles Weltklassespieler. Ich will gar nicht wissen, wie gut die Mannschaft spielt, wenn alle Spieler gesund bleiben und sie Julian Nagelsmanns Philosophie komplett verinnerlicht hat. Deshalb ist Bayern für mich neben Chelsea der Topfavorit auf den Titel", verriet Gomez.

Der FC Bayern habe "einen gewaltigen Vorteil gegenüber vielen anderen Topteams: eine gewachsene Struktur", betonte Deutschlands Fußballer des Jahres 2007: "So konnte die Mannschaft auch zwei Umbrüche in den vergangenen zehn Jahren überstehen."