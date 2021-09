Funkstille zwischen Süle und dem FC Bayern?

Joan Valls via www.imago-images.de

Niklas Süle könnte den FC Bayern verlassen

Dass der Vertrag von Niklas Süle beim FC Bayern ausläuft, ist hinlänglich bekannt. Dass es angeblich aktuell keine Gespräche über eine Verlängerung gibt, überrascht allerdings etwas.

Als Niklas Süle im Sommer 2017 für immerhin 20 Millionen Euro von 1899 Hoffenheim zum FC Bayern wechselte, schien der deutsche Fußball-Rekordmeister seinen Abwehrchef der Zukunft gefunden zu haben. Große Stücke hielt man in München auf den 1,95 Meter großen Innenverteidiger, der sich zuvor mit starken Leistungen im Kraichgau in den Fokus der Nationalmannschaft sowie die Notizbücher zahlreicher europäischer Top-Klubs gespielt hatte.

Gut vier Jahre später ist die Euphorie rund um Süle beim FC Bayern längst verflogen. Infolge seines Kreuzbandrisses im Herbst 2019 tat sich der inzwischen 26-Jährige schwer, wieder in Form zu kommen. Zudem ist Süles nicht immer hochprofessioneller Lebensstil immer wieder ein Thema rund um die Säbener Straße.

FC Bayern: Niklas Süle träumt von der Premier League

Obwohl sich Süle unter Trainer Julian Nagelsmann zuletzt deutlich im Aufwind zeigte, arbeitet der FC Bayern offenbar derzeit nicht intensiv an einem Verbleib des Abwehrspielers über sein Vertragsende im kommenden Sommer hinaus.

"Spox" und "Goal" zufolge ruhen die Gespräche zwischen der Klub-Führung und Süles Management. Süle sei sich zudem nicht sicher, ob er in München bleiben oder eine neue Herausforderung suchen wolle. Den von Bayern-Sporvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt bestätigten "Austausch" scheint es in dieser Form also nicht (mehr?) zu geben.

Am stärksten lockt Süle die Premier League, seine selbsterklärte Traumliga. "Unbedingt" wolle er irgendwann einmal im Mutterland des Fußballs spielen, teilte der gebürtige Frankfurter "Spox" und "Goal" schon im Jahr 2019 in einem Interview mit.

Einen möglichen Nachfolger für Süle hat der FC Bayern derweil schon im Blick. Antonio Rüdiger vom FC Chelsea, dessen Vertrag ebenfalls ausläuft. Eine Kontaktaufnahme zu seinem Halbbruder und Berater Sahr Senesie habe es schon gegeben, wie nach "Bild" nun auch "Spox und Goal" berichten.