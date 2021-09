Dieser Star könnte den FC Bayern schon im Winter verlassen

EIBNER/Michael Memmler via www.imago-images.de

Corentin Tolisso (r.) könnte den FC Bayern im Winter verlassen

Zuletzt musste Corentin Tolisso beim FC Bayern wieder einmal eine Zwangspause einlegen. Wadenprobleme stoppten den Franzosen, der beim Rekordmeister nur noch bis Ende Juni unter Vertrag steht. Italienischen Medienberichten zufolge könnte er den Klub schon im Winter verlassen und seinem Arbeitgeber so immerhin noch eine kleine Ablöse in die Kasse spülen.

Nach Informationen des "Italian Football Podcast" will Serie-A-Champion Inter Mailand Tolisso im Januar verpflichten. Die Vertragssituation des Weltmeisters von 2018 macht einen Wechsel für die finanziell angeschlagenen Nerazzurri besonders reizvoll.

Schon im Sommer soll der FC Bayern versucht haben, den 27-Jährigen zu verkaufen. Dem Vernehmen nach war jedoch kein Klub bereit, die geforderten zehn Millionen Euro auf den Tisch zu legen. Sollte Inter zum Jahreswechsel zuschnappen, dürfte die Summe deutlich niedriger liegen.

In den vergangenen Monaten wurden vor allem Tottenham Hotspur und Juventus Turin als mögliche Abnehmer für Tolisso, der an Joshua Kimmich und Leon Goretzka auch fit nicht vorbeikommen dürfte, gehandelt. Eine Verlängerung an der Säbener Straße gilt als nahezu ausgeschlossen.

Tolisso beim FC Bayern nie unverzichtbar geworden

Zur Spielzeit 2017/2018 war der Allrounder für knapp 42 Millionen Euro von Olympique Lyon zum FC Bayern gewechselt, seither aber nie unverzichtbar geworden. Ausschlaggebend dafür waren vor allem seine zahlreichen Verletzungen.

Unter anderem erlitt Tolisso einen Kreuzbandriss, einen Sehnenriss, musste sich einer Operation am Knöchel unterziehen und infizierte sich mit dem Corona-Virus. Insgesamt verpasste er deshalb 81 (!) Pflichtspiele.

Für den FC Bayern bestritt Tolisso bislang 99 Partien, 55 Mal stand er in der Startelf. Dabei erzielte der Rechtsfuß 19 Tore und bereitete 13 weitere Treffer vor. 2021/22 stand er dreimal für den deutschen Rekordmeister auf dem Rasen.