Wird CR7 schon bald Trainer von Manchester United?

Andy Rowland via www.imago-images.de

Steigt Cristiano Ronaldo ins Trainergeschäft ein?

Auch im Alter von 36 Jahren zeigt Cristiano Ronaldo keine Müdigkeitserscheinungen. Nach seinem Wechsel von Juventus Turin zu Manchester United knipst der Portugiese munter weiter. Dennoch wird aktuell über eine baldige Trainerkarriere des Superstars spekuliert.

"Dieser Junge wird zu 100 Prozent Trainer werden. Ich würde darauf wetten, dass er in 18 Monaten Trainer von Manchester United sein wird", sagte Tim Sherwood, ehemaliger Trainer von Tottenham Hotspur und Aston Villa, zum Wettanbieter "Ladbrokes".

Der England-Experte rechnet damit, dass Teammanager Ole Gunnar Solskjaer der Rauswurf droht, sollten die Red Devils in der aktuellen Saison keinen Titel einheimsen. "Wenn sie die Premier League, die Champions League, den FA-Cup oder irgendeine dieser Trophäen gewinnen, dann behält Solskjaer seinen Job, aber wenn sie nichts gewinnen, denke ich, dass sie einen Trainer in der Mache haben", so Sherwood.

Dass Ronaldo durchaus über Qualitäten als Trainer verfügt, stellte er in der Vergangenheit bereits unter Beweis. Sowohl bei der portugiesischen Nationalmannschaft als auch bei ManUnited gibt er seinen Mitspielern immer wieder Tipps. "Wir haben ihn auf der internationalen Bühne gesehen, zuletzt bei der Europameisterschaft, wie er Befehle gegeben hat", sagte Sherwood.

Solskjaer muss "Co-Trainer" Ronaldo akzeptieren

Dass sich Ronaldo ins Trainergeschäft von Solskjaer einmischt, muss der Norweger laut dem 52-jährigen Ex-Profi akzeptieren: "Wenn er ihn in seinen Verein holt, muss man wissen, was man sich damit einhandelt. Wenn er das Gefühl hat, dass er neben dem Trainer stehen und Anweisungen geben muss, dann muss man ihn das tun lassen."

Doch dass Ronaldo schon bald seine Karriere beendet, ist eher unwahrscheinlich. Der Angreifer befindet sich nach seiner Rückkehr nach Manchester in Topform, erzielte in drei Pflichtspielen für den Premier-League-Klub bereits starke vier Tore.