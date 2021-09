Kramaric rechtfertigt Stotterstart: "Sind ja nicht Bayern"

Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Hat in dieser Saison noch nicht getroffen: Hoffenheim-Star Andrej Kramaric

Andrej Kramaric hat mit der TSG Hoffenheim einen durchwachsenen Start in die Bundesliga-Saison hingelegt. Der Topstürmer der Kraichgauer schwelgt nun in Erinnerungen an die Zeit unter Julian Nagelsmann, der mittlerweile den FC Bayern trainiert.

In der vergangenen Saison lieferte Andrej Kramaric zuverlässig ab. In 28 Bundesligaspielen erzielte der 30-Jährige 20 Tore und legte sechs weitere Treffer auf. Als Torjäger fällt der Kroate aktuell allerdings nicht auf.

In fünf Spielen bereitete er zwar vier der acht bisherigen TSG-Tore vor, trug sich selbst jedoch noch nicht in die Torschützenliste ein. Ein Umstand, der ihn zwar stört, aber nicht sonderlich beunruhigt, wie er im Interview mit dem "Sportbuzzer" verriet.

"Sagen wir so: Es macht mich nervöser, wenn wir nicht gewinnen. Und ich freue mich auch dann, wenn ich Tore vorbereite", erklärte Kramaric. Dennoch würde der 30-Jährige natürlich gerne mal wieder selbst netzen.

Warme Worte für FC-Bayern-Coach Nagelsmann

Unter dem heutigen Bayern-Coach Julian Nagelsmann blühte Kramaric einst auf und konnte sich über ein sehr offensiv ausgerichtetes System freuen. "Das war eine ganz besondere Zeit und bleibt eine schöne Erinnerung", teilte der Stürmer mit.

Die Zeit unter seinem Ex-Trainer vermisse er allerdings nicht.

"Ich bin immer Realist. Das Leben geht weiter, man kann nicht in der Vergangenheit leben", betonte der kroatische Nationalspieler. Dass sich Hoffenheims Spielstil seit Nagelsmanns Wechsel zu RB Leipzig veränderte, sei eine nachvollziehbare Entwickung.

"Und egal mit welchem Trainer – dass wir nicht jeden Gegner überrennen, ist auch klar. Wir sind ja nicht Bayern München", ließ er wissen. Dass er seine Trefferquote aus dem vergangenen Jahr übertreffe, sei ebenfalls schwierig. "Ich bin nun mal kein Messi, kein Lewandowski und auch kein Ronaldo", stellte Kramaric klar.

Kramaric fühlt sich in Hoffenheim pudelwohl

Dass er immer noch bei Hoffenheim spielt, mag den ein oder anderen Fußballfan verwundern. Immer wieder gibt es Wechsel-Spekulationen rund um Kramaric. "Ich habe all diese Artikel gar nicht gelesen", gab der Stürmer nun zu. Der Kroate schwärmte vom Leben in Heidelberg und seiner "hervorragenden Zeit" bei der TSG.

"Es passt hier einfach, und dafür bin ich sehr dankbar", erklärte Kramaric und fügte an: "Und sollte ich doch irgendwann einmal weggehen, werde ich sehr gerne hierher zurückkehren. Aber was die Zukunft wirklich bringen wird, das bleibt abzuwarten."