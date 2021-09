Burgstaller trifft erneut bei St. Pauli-Sieg

Uli Deck, APA

Guido Burgstaller durfte erneut jubeln

Auch dank eines von Guido Burgstaller verwerteten Elfmeters ist der FC St. Pauli nun erster Verfolger des neuen Spitzenreiters Jahn Regensburg in der zweiten deutschen Bundesliga.

>> Spielbericht: Karlsruher SC gegen FC St. Pauli

Die Hamburger siegten am Samstagnachmittag in Karlsruhe mit 3:1, der ehemalige ÖFB-Teamstürmer besorgte mit seinem bereits sechsten Saisontor das 2:0 (45.) und bereitete das 3:0 vor (58.). Regensburg hat nach acht Runden einen Zähler mehr am Konto als St. Pauli. Paderborn büßte hingegen mit einem 1:2 gegen Kiel die Tabellenführung ein.

apa