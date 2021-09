HSV und Bremen mit nächsten Rückschlägen

Michael Taeger via www.imago-images.de

Enttäuschte Mienen bei Werder Bremen

Die beiden Mitfavoriten Hamburger SV und Werder Bremen haben im Aufstiegsrennen der 2. deutschen Bundesliga weiter an Boden verloren.

Der Bundesliga-Absteiger aus Bremen leistete sich mit Romano Schmid und Marco Friedl am achten Spieltag eine deutliche 0:3 (0:1)-Schlappe bei Dynamo Dresden und rutschte in der Tabelle auf Rang zehn ab. Der HSV kam im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus und ist nur Siebenter.

Tabellenführer ist Jahn Regensburg, das mit einem 3:2 (2:0) über Erzgebirge Aue am Freitag an die Spitze zurückgekehrt war. Dabei löste das Überraschungsteam den bisherigen Ligaprimus SC Paderborn wieder ab, der am Samstag beim 1:2 (1:0) gegen Holstein Kiel daheim einen Rückschlag erlitt.

apa