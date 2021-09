Star des FC Bayern zurück im Nationalteam

via www.imago-images.de

Marcel Sabitzer (l.) vom FC Bayern steht im Kader der österreichischen Nationalelf

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft tritt in den WM-Qualifikationsspielen auf den Färöern (9. Oktober) und in Dänemark (12. Oktober) wieder mit Bayern Münchens Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer an.

Der zuletzt verletzt fehlende Ex-Leipziger kehrt ebenso in das Aufgebot von Cheftrainer Franco Foda zurück wie auch der Mainzer Karim Onisiwo und Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic vom 1. FC Köln.

Insgesamt stehen 15 in der deutschen Bundesliga spielende Akteure im 24-köpfigen Aufgebot von Foda:

Martin Hinteregger, Stefan Ilsanker (beide Eintracht Frankfurt), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Christopher Trimmel (Union Berlin), Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Stefan Posch (alle TSG Hoffenheim), Florian Kainz, Dejan Ljubicic, Louis Schaub (alle 1. FC Köln), Konrad Laimer (RB Leipzig), Marcel Sabitzer (Bayern München) Alessandro Schöpf (Arminia Bielefeld), Michael Gregoritsch (FC Augsburg) und Karim Onisiwo (FSV Mainz).