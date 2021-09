Erling Haaland lässt Sohn von Luis Suárez strahlen

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Erling Haaland gibt immer mal wieder sein Trikot für die BVB-Fans her

Vor wenigen Wochen stand Erling Haaland von Borussia Dortmund wegen einer missachteten Trikot-Anfrage noch medial am Pranger. Nun hat sich der Topstürmer des BVB von einer ganz anderen Seite gezeigt.

"Ein Top-Spieler ... ich bin sehr dankbar für das Trikot für meinen Sohn, das er zum Geburtstag bekommen hat! Eine große Geste. Arbeite weiter so hart und danke erneut!", schrieb Atlético Madrids Stürmer-Star Luis Suárez in seiner Instagram-Story und richtete damit seinen Dank an Erling Haaland.

Auf dem Bild ist Suárez' Sohn mit einem breiten Lächeln zu sehen, er hält das neue Champions-League-Trikot der Borussia in die Kamera, das von Haaland mit einer kurzen Botschaft unterschrieben wurde. So konnte Suárez' Filius einen ganz besonderen achten Geburtstag feiern. Offenbar hatte Haaland davon Wind bekommen, dass er in Madrid einen großen Fan hat. Auch in den Bundesliga-Stadien ist der Angreifer oft zu sehen, wie er seine Arbeitskleidung an Fans weitergibt.

Haaland verweigert Trikot-Wunsch von Gibraltar-Kapitän

Jüngst hatte ein ganz anderes Verhalten von Erling Haaland die Runde gemacht. Gibraltars Nationalspieler Reece Styche echauffierte sich nach einem Duell gegen Norwegen in der WM-Qualifikation über den 21-Jährigen, nachdem dieser einen Trikot-Wunsch herablassend ablehnte. So habe Gibraltar-Kapitän Roy Chipolina im vergangenen März für dessen Sohn nach dem Jersey des Angreifers gefragt.

"Haaland guckte ihn lediglich an, lachte und ging davon", so Mitspieler Styche gegenüber der "Sun", der kein gutes Haar am Dortmunder Stürmer ließ. "Er kann sich viele Dinge kaufen - aber er kann sich keine Klasse kaufen. Vielleicht ist ihm der mediale Hype in den Kopf gestiegen."

Beim zweiten Aufeinandertreffen zwischen Gibraltar und Norwegen Anfang September habe dann kein einziger Spieler der Südeuropäer Interesse daran gehabt, das Trikot mit Haaland zu tauschen. "Daher wollte niemand sein Shirt in Oslo."