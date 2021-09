Gnabry vor Verlängerung, Kehrtwende bei Coman und Süle?

Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.d

Beim FC Bayern sind noch einige brisante Personalfragen zu lösen

Während der FC Bayern in der Bundesliga schon wieder früh Kurs auf die nächste Meisterschaft genommen hat, arbeiten die Verantwortlichen hinter den Kulissen intensiv am Kader der Zukunft. Dabei stehen aktuell drei Personalien besonders im Fokus.

Nachdem der FC Bayern mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka seine Mittelfeldzentrale langfristig an den Klub gebunden hat, richtet sich der Fokus von Hasan Salihamidzic und Co. jetzt auf die anderen Planstellen. Dazu gehört vor allem die offensive Außenbahn. Und hier könnte es durchaus zu einer überraschenden Wende kommen.

Während Nationalspieler Serge Gnabry vor einer Vertragsverlängerung steht - die Gespräche mit dem 26-Jährigen sind laut "Sport Bild" schon "weit fortgeschritten" -, ist ein Verbleib von Kingsley Coman über die Saison 2021/22 hinaus weiterhin offen. Der Franzose verlangt eine üppige Gehaltserhöhung, will angeblich in den exklusiven Klub der Spieler aufsteigen, die 20 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Der FC Bayern hingegen will diese Summe nicht zahlen.

Bleibt Coman doch beim FC Bayern?

Trotz der Differenzen könnte eine Unterschrift des Franzosen aber wieder wahrscheinlicher werden, spekuliert "Sport Bild". Der Grund: Coman arbeitet nicht mehr mit Berater Pini Zahavi zusammen, der einen Wechsel im vergangenen Sommer noch vorantreiben haben soll. Ob dies ein Zeichen für eine nahende Vertragsverlängerung Comans ist, bleibt abzuwarten. Zumindest ausgeschlossen scheint dies nicht mehr.

Gleiches gilt für Innenverteidiger Niklas Süle. Der 26-Jährige wäre, wenn nach ihm ginge, eigentlich schon gar nicht mehr Teil der Bayern-Familie. Nach den ersten Wochen unter Julian Nagelsmann hat sich seine Situation allerdings geändert.

Zwar tendiert der 26-Jährige der "Sport Bild" zufolge immer noch zu einem Abschied, allerdings sollen die Verantwortlichen mittlerweile wieder hoffen, dass Süle seinen 2022 auslaufenden Kontrakt doch noch verlängert. Das soll in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen sein.