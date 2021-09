Fortuna-Neuzugang verrät: Auch Schalke wollte mich!

Fotostand / Wundrig via www.imago-images.de

Robert Bozenik wäre 2020 offenbar fast beim FC Schalke 04 gelandet

Kurz vor dem Deadline Day wechselte Robert Bozenik auf Leihbasis von Feyenoord Rotterdam zu Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Aus sportlicher Sicht waren die ersten Eindrücke des Stürmers positiv, ein Interview mit einer Zeitung aus seiner slowakischen Heimat hat jetzt allerdings abseits des Rasens für Wirbel gesorgt. Auch ein früheres Interesse des FC Schalke 04 fand dort Erwähnung.

Wie Bozenik im Gespräch mit "Sport" verriet, buhlten die Königsblauen 2020 um seine Dienste. Die damals noch in der Bundesliga spielenden Schalker hätten den Jung-Nationalspieler dem Vernehmen nach gerne von seinem Heimatverein MSK Zilina losgeeist, den Zuschlag sicherte sich letztlich aber Feyenoord. Kostenpunkt: vier Millionen Euro!

Da er sich in Rotterdam in der Folge nicht durchsetzen konnte, wurde Bozenik Ende August nach Düsseldorf verliehen. Für die Fortuna traf der Angreifer in drei Einsätzen bisher ein Mal.

Fortuna-Abschied schon im Winter?

Mit einigen Interview-Aussagen verursachte der 21-Jährige nun jedoch Irritationen. Obwohl sein neuer Arbeitgeber eine Kaufoption besitzt, die laut "Bild" im niedrigen Millionenbereich liegt, plant Bozenik offenbar nicht längerfristig im Rheinland.

"Es gibt eine Option, die aber nur gezogen werden kann, wenn wir in die Bundesliga aufsteigen. Wir nehmen alle an, dass ich nur ein Jahr hier bin", zitierte "Sport" den Offensivmann.

Nicht einmal der Verbleib bis zum Saisonende ist demnach sicher. "Vielleicht kommt im Winter ein Angebot, das schwer abzulehnen sein wird. Vielleicht bleibe ich aber auch bis zum Sommer hier", so Bozenik.

Bei den F95-Offiziellen sollen die Statements gar nicht gut angekommen sein. Nach einer klaren Ansage durch die Bosse wollte Bozenik von etwaigen Wechselgedanken plötzlich nichts mehr wissen. Er sei falsch wiedergegeben worden, behauptete der Slowake.