Granit Xhaka muss drei Monate pausieren

APA/IKIMAGES

Xhaka fällt drei Monate aus

Arsenal hat eine Verletzung von Granit Xhaka im rechtem Knie bestätigt. Wie der Londoner Klub am Mittwoch mitteilte, erlitt der Schweizer Mittelfeldspieler am vergangenen Sonntag im Derby gegen Tottenham Hotspur eine "erhebliche Verletzung des Innenbandes im Knie". Xhaka müsse nicht operiert werden, so der Klub. Allerdings wird er länger ausfallen, als zunächst angenommen. Wie der Klub schreibt, wird Xhaka "in etwa drei Monaten wieder einsatzfähig" sein.

🗞 Our latest team news update on Granit Xhaka is here 👇 — Arsenal (@Arsenal) 29. September 2021

Xhaka verpasst damit die vier ausstehenden Spiele mit der Schweiz in der WM-Qualifikation gegen Nordirland (9.10.), in Litauen (12.10.), in Italien (12.11.) und gegen Bulgarien (15.11.). Der Innenbandriss besiegelt einen durchwegs misslungenen Einstieg Xhakas in die Saison. Nach drei Niederlagen in Folge in der Meisterschaft sowie einer Roten Karten verpasste er zwei Spiele in der Premier League. Danach fehlte er Anfang September wegen Covid-19 der Schweizer Nationalmannschaft für drei Partien.

apa