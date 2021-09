Rolfes schwärmt von Wirtz: "Großartige Voraussetzungen"

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Florian Wirtz begeistert Sportdirektor Rolfes von Bayer 04 Leverkusen

Sportdirektor Simon Rolfes vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen hat dem extrem formstarken Jung-Nationalspieler Florian Wirtz eine große Zukunft vorausgesagt.

"Er hat großartige Voraussetzungen für eine herausragende Karriere", sagte der 39-Jährige dem "SID" vor dem Europa-League-Spiel bei Celtic Glasgow am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL).

Der erst 18-jährige Wirtz mache das "sehr gut", könne sich aber natürlich "immer noch verbessern", betonte Rolfes: "Er ist ein junger Kerl, den wir dementsprechend fördern, weiterentwickeln und vorbereiten müssen für die Aufgaben, die ganz sicher vor ihm liegen."

Bayer 04 Leverkusen: Florian Wirtz enorm torgefährlich

Die Zahlen sprechen besonders in der bisherigen Spielzeit für den U21-Europameister. Wirtz hat in vier Bundesligaspielen in Serie einen Treffer erzielt.

Hinzu kommen bereits vier Vorlagen. In 292 gespielten Bundesliga-Minuten traf er alle 73 Minuten, alle 36,5 Minuten war er einem Tor der Leverkusener beteiligt.

Mit 18 Jahren und 145 Tagen löste Wirtz zudem am vergangenen Samstag mit seinem entscheidenden Treffer zum 1:0 gegen den FSV Mainz 05 das Kölner Urgestein Lukas Podolski als jüngster Spieler mit zehn Treffern in der Bundesliga ab.