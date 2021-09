Hummels im DFB-Team wohl weiter außen vor

ULMER via www.imago-images.de

BVB-Abwehrchef Mats Hummels in der Nationalmannschaft weiter außen vor?

Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft wird offenbar auch die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Rumänien (8. Oktober) sowie in Nordmazedonien (11. Oktober) ohne Mats Hummels von Borussia Dortmund bestreiten.

Wie der "kicker" berichtet, verzichtet Bundestrainer Hansi Flick in seinem Kader für die beiden Länderspiele erneut auf den BVB-Abwehrchef.

Brisant: Während Hummels die zurückliegende Länderspielphase mit den Duellen gegen Liechtenstein (2:0), Armenien (6:0) und Island (4:0) noch verletzungsbedingt verpasste, ist der 32 Jahre alte Innenverteidiger nun wieder fit und steht voll im Saft.

Im Topspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (0:1) sowie in der Champions-League-Partie gegen Sporting am Dienstag (1:0) stand Hummels jeweils wieder über die vollen 90 Minuten im BVB-Trikot auf dem Platz.

Nationalmannschaft: Große Konkurrenz für Mats Hummels

Hummels' Nichtberücksichtigung für die Duelle mit Rumänien und Nordmazedonien soll zwar keine Grundsatzentscheidung gegen den Weltmeister von 2014 sein. Vorerst setzt Flick aber auf seinen früheren Bayern-Schützling Niklas Süle und Antonio Rüdiger vom FC Chelsea in der Abwehrzentrale.

Auch Matthias Ginter, der zuletzt wegen seiner Corona-Infektion im DFB-Kader fehlte, muss sich nach einem durchwachsenen Saisonbeginn in Gladbach hinten anstellen.

Mats Hummels verpasste komplette BVB-Vorbereitung

Hummels war vor der EM im Sommer von Flicks Vorgänger Joachim Löw nach zweieinhalb Jahren wieder zurückgeholt worden und gehörte bei der letztlich enttäuschenden Endrunde noch zu den stärkeren Nationalspielern.

Jedoch verpasste der gebürtige Bergisch Gladbacher nach dem Turnier wegen hartnäckiger Patellasehnenprobleme die komplette Sommer-Vorbereitung des BVB. Von Dortmunds Trainer Maro Rose wurde er anschließend wieder langsam an die Startelf herangeführt.

Für Hansi Flick ist der Routinier offensichtlich allerdings aktuell verzichtbar. Auf seinen 77. Einsatz für Deutschland muss Hummels anscheinend noch länger warten.