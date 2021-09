"Plauzen"-Diskussion um 1860-Star Mölders sorgt für Wirbel

Frank Wenzel/Eibner-Pressefoto via www.imago-image

Steckt mit 1860 München in der Krise: Sascha Mölders

Brisante "Plauzen"-Diskussion beim TSV 1860 München: Ist der Tabellenvierte der Vorsaison in der 3. Liga auch deswegen in dieser Spielzeit so abgestürzt, weil Torjäger Sascha Mölders zu dick für den Profi-Fußball ist?

Fünf Punkte fehlten dem TSV 1860 München in der vergangenen Saison auf den direkten Aufstiegsplatz zwei in der 3. Liga. Die Löwen, die mit starken 69 Treffern den besten Angriff aller 20 Klubs stellten, mussten stattdessen Hansa Rostock den Vortritt lassen.

Über die Relegation schaffte der FC Ingolstadt den Sprung in die 2. Bundesliga. Als Drittliga-Meister stieg Dynamo Dresden auf.

Wenige Monate später sieht die Situation in der bayerischen Landeshauptstadt noch deutlich düsterer aus: Zwölf Punkte hat 1860 nach zehn Partien in der neuen Spielzeit erst auf dem Konto. Ein enttäuschender 13. Platz steht unter dem Strich.

Sascha Mölders bei 1860 München in der Form-Krise

Festmachen kann man den Münchner Absturz auch an Sascha Mölders. Erzielte der Star der Mannschaft in der abgelaufenen Saison noch 22 Treffer und wurde von den Trainern, Kapitänen und Fans der 3. Liga zum Stürmer der Saison gewählt, sind es 2021/2022 bislang nur zwei magere Törchen.

Prompt wurde harsche Kritik am 36-Jährigen und seiner Berufseinstellung laut. "Wenn man ehrlich ist, so eine Plauze hat im Profifußball nicht viel zu suchen", polterte der früher 1860-Goalgatter Olaf Bodden im "BR" und nahm damit Mölders für einen Fußballer ungewöhnlichen Leibesumfang ins Visier.

Via Facebook meldete sich im Anschluss Mölders' Vater zu Wort. "Echt traurig" sei Boddens Statements, so Gerd Mölders. "Als der Sascha mit der gleichen Wampe letzte Saison und auch in der Saison zuvor die ganzen Tore geschossen hat, hat die Wampe kaum einen gestört, da hat auch ein Olaf Bodden nichts zu sagen gehabt. Jetzt, wo es mal nicht so gut läuft, ist natürlich die Wampe schuld. So geht’s halt mal im Fußball. Aber da kommt Sascha wieder raus."

1860 München: Sascha Mölders kontert Kritik mit Humor

Sascha Mölders selbst konterte im Hinblick auf Boddens Kritik in den sozialen Netzwerken: "Der Kommentar ist an meiner Wampe abgeprallt."

Eine klare Haltung zu Boddens Aussage zeigt auch Löwen-Präsident Robert Reisinger. Er sei sich "zu 100 Prozent sicher, dass Sascha seine Kritiker bald Lügen strafen wird – inklusive Herrn Bodden, der in seiner Karriere auch nicht jedes Jahr 22 Mal getroffen hat", sagte er der "tz".

Auch 1860-Ikone Peter Pacult glaubt weiter an Mölders Qualitäten, auch wenn dieser zuletzt beim Auswärtsspiel gegen den SC Verl (1:1) gar nur von der Bank kam. "Er hat sicherlich noch immer das Zeug dazu, um Sechzig zu helfen", sagte der frühere Bundesliga-Stürmer der "AZ".