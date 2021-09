FIFA strebt bessere Koordinierung der Spielpläne an

APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Infantino sieht WM in Zukunft im Zwei-Jahres-Rhythmus

Nach heftiger Kritik an Plänen für Weltmeisterschaften im Zwei-Jahres-Rhythmus wollen FIFA-Berater Arsene Wenger und die frühere US-Nationaltrainerin Jill Ellis bei der Koordinierung der Spielpläne enger zusammenarbeiten. Das teilte der Weltverband nach einem Online-Gipfel zum Thema am Donnerstag mit. Ellis leitet seit einiger Zeit die Technische Beratergruppe der FIFA für den Frauenfußball. Die gebürtige Engländerin hatte die USA zu zwei WM-Titeln geführt.

Der Internationale Spielkalender (IMC) legt die Termine der Nationalmannschaftsspiele und jene Tage fest, an denen die Spieler von ihren Vereinen freigestellt werden müssen. Er spiele daher laut FIFA eine zentrale Rolle für das "nachhaltige Wachstum des Fußballs in allen Regionen der Welt und auf allen Ebenen".

Heftiger Widerstand aus Europa

Wenger will trotz heftiger Gegenwehr die Pläne für WM-Endrunden im Zwei-Jahres-Rhythmus durchfechten. "Wenn wir so weitermachen, fahren wir gegen die Wand", sagte der Direktor der Technischen Beratungsgruppe des Weltverbands unlängst der BBC. Mit den Plänen für eine weitreichende Reform des Spielkalenders sei er "nicht auf einem Ego-Trip", sagte der 71-jährige ehemalige Arsenal-Trainer.

Die FIFA versicherte am Donnerstag, die Ansichten und Meinungen aller wichtigen Interessengruppen, einschließlich der Fans, in den kommenden Monaten anzuhören, um den Kalender für Männer-, Frauen-und Jugendwettbewerbe zu verbessern. Der Online-Gipfel mit den FIFA-Mitgliedsverbänden unter dem Vorsitz von FIFA-Präsident Gianni Infantino sei eine von mehreren Gelegenheiten, in den kommenden Monaten "eine konstruktive und offene Debatte auf globaler und regionaler Ebene zu führen." Aus Europa kommt heftiger Widerstand gegen einen verkürzten WM-Rhythmus. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin drohte sogar mit einem WM-Boykott.

apa