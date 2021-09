Weiter große BVB-Sorgen um Haaland

UWE KRAFT via www.imago-images.de

Wird dem BVB wohl weiter fehlen: Erling Haaland

Schlechte Nachricht für Borussia Dortmund: Auch im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15:30 Uhr) muss der BVB offenbar ohne Torjäger Erling Haaland auskommen.

Zwei Spiele fehlt Erling Haaland dem BVB schon, die Torausbeute in diesen Partien ist ernüchternd: In der Bundesliga beim Top-Spiel des vergangenen Wochenendes in Gladbach gab es eine 0:1-Pleite. In der Champions League beim 1:0-Erfolg gegen Sporting am Dienstag erzielte Neuzugang Donyell Malen das einzige Tor, sein erstes im BVB-Dress.

Auch in der kommenden Liga-Partie gegen den FC Augsburg muss die Borussia wohl ohne ihre personifizierte Torgarantie auskommen. Wie "Bild" unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, sei ein Einsatz von Haaland im Duell mit den Fuggerstädtern unwahrscheinlich.

Noch immer mache Haaland seine vor dem Gladbach-Spiel im Abschlusstraining erlittene Oberschenkel-Verletzung zu schaffen. Es handelt sich dabei um einen großen Bluterguss, ein "Ei", wie Trainer Marco Rose die Blessur nach dem Sporting-Spiel sehr plastisch schilderte.

BVB: Michael Zorc hofft auf Rückkehr von Erling Haaland

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte nach der Partie noch seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, Haaland könne ein schnelles Comeback geben. "Wir haben Hoffnung für Samstag, es ist nicht ausgeschlossen. Aber das wird sich erst Richtung Freitag, Samstag entscheiden."

Mit Haaland fehlt dem BVB seine mit Abstand gefährlichste Offensiv-Waffe. Auch in dieser Saison steht der 20 Jahre alte Norweger schon wieder bei elf Treffern in acht Pflichtspielen im Dortmunder Trikot. Zudem legte er vier Tore für seine Mitspieler auf. Insgesamt knipste Haaland für den BVB 68 Mal in 67 Einsätzen - eine unglaubliche Quote.

Munter spekuliert wird weiter über die Zukunft des Angreifers. Spanischen Medienberichten soll es eine geheime Absprache zwischen dem BVB, Berater Mino Raiola und Haaaland geben, wonach dieser die Schwarz-Gelben im kommenden Sommer verlassen darf.