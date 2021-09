Southgate begründet Bellingham-Verzicht

Revierfoto via www.imago-images.de

Jude Bellingham gehört beim BVB zum Stammpersonal

Jude Bellingham präsentiert sich bei Borussia Dortmund derzeit in starker Verfassung. Dennoch steht der BVB-Youngster nicht im Kader der englischen Nationalmannschaft. Laut Trainer Gareth Southgate gibt es hierfür aber einen simplen Grund.

Trotz seiner gerade einmal 18 Jahren ist Jude Bellingham bei Borussia Dortmund nicht mehr aus dem Mittelfeld wegzudenken. Auch beim jüngsten Champions-League-Erfolg gegen Sporting (1:0) überzeugte der Engländer durch einen Geniestreich.

Durch seine beeindruckende Entwicklung beim BVB hat sich Bellingham bereits in den Kreis der englischen Nationalmannschaft gespielt.

Doch in der anstehenden Länderspielpause wird der Achter nicht zu den Three Lions reisen. So hat Englands Trainer Gareth Southgate Bellingham nicht für die WM-Qualifikationsspiele gegen Andorra und Ungarn nominiert.

"Jude hat eine Menge Spiele zurzeit", begründete Southgate seine Entscheidung auf einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag: "Er spielt Champions-League-Spiele, Liga-Spiele. Als 18-Jähriger hatte er eine volle Saison letztes Jahr ohne Pause."

Southgate verfolgt mit BVB-Profi Bellingham "nachhaltige Ziele"

Neben Bellingham verzichtet Southgate ebenfalls auf Mason Greenwood von Manchester United. Beide Spieler müssten "körperlich noch wachsen", erklärte der 51-Jährige.

Zudem möchte Southgate Bellingham und Greenwood "vorsichtig behandeln und sichergehen, dass diese beiden Spieler, die sehr wichtig werden könnten in der Zukunft, nicht frühzeitig zu stark belastet werden". Der Verzicht liege nicht an den jüngsten Leistungen des Duos.

"Beide spielen sehr gut, sie hätten es verdient im Team zu sein, aber wir haben nachhaltige Ziele und Ambitionen im Kopf", versicherte Southgate.

Beim BVB dürfte man die Entscheidung durchaus mit Freude zur Kenntnis genommen haben. In der laufenden Saison stand Bellingham bislang in jedem Pflichtspiel in der Dortmunder Startelf und kann eine Pause sicher gut gebrauchen.