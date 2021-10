PSG ködert Lewandowski mit Mega-Gehalt

Philippe Ruiz via www.imago-images.de

Robert Lewandowski steht beim FC Bayern bis 2023 unter Vertrag

Weltmeister Kylian Mbappé wird weiter mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Paris Saint-Germain sucht angeblich sogar schon nach einem möglichen Nachfolger für den Angreifer - und ist dabei beim FC Bayern fündig geworden.

In der vergangenen Transferperiode stand Kylian Mbappé kurz davor, PSG den Rücken zuzukehren und sich Real Madrid anzuschließen. So machte der 22-Jährige seinen Wechselwunsch gar öffentlich. Doch letztlich konnten sich die Königlichen nicht mit PSG einigen. Nur deshalb läuft Mbappé weiterhin für den französischen Hauptstadtklub auf.

Allerdings könnte sich dieser Umstand im kommenden Sommer ändern. Da Mbappés Vertrag nach der laufenden Saison ausläuft, kann sich der Weltmeister von 2018 seinen künftigen Arbeitgeber bald aussuchen. Die besten Chancen soll dabei weiterhin Real Madrid haben.

Aufgrund dessen nimmt PSG offenbar bereits erste Nachfolgekandidaten in den Blick. Wie "Le10Sport" berichtet, steht Robert Lewandowski vom FC Bayern auf dem Pariser Zettel. Angeblich würde PSG den Weltfußballer zu einem der bestbezahltesten Spielern im Kader machen, heißt es. Wie viel die Franzosen dem Polen zahlen würden, ist nicht bekannt. Allerdings dürfte sein Salär an der Seine wohl um die 20 Millionen Euro und mehr betragen - netto.

Lewandowski will sich auf den FC Bayern fokussieren

Ob Lewandowski den FC Bayern nach sieben Jahren wirklich verlassen würde, bleibt jedoch abzuwarten. Zwar bestätigte der Pole vor einigen Wochen, dass er sich in seiner Karriere noch einmal ein neues Abenteuer vorstellen könnte, allerdings soll Lewandowski aktuell einen Verbleib beim FC Bayern bevorzugen.

"Ich muss mich nicht in einer anderen Liga beweisen", sagte der 33-Jährige zuletzt in einer Medienrunde zu seinen Zukunftsplänen: "Ich kann mich in der Champions League mit den Besten aus anderen Ligen messen." Lewandowski sei derzeit "zu 100 Prozent auf Bayern München fokussiert, ich denke an nichts anderes als an meine Mannschaft".

Lewandowskis Vertrag ist beim FC Bayern bis 2023 datiert.